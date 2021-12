‘Renders en specificaties van Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Ultra gelekt’

Renders en een aantal specificaties van de Xiaomi 12 en 12 Ultra zijn online verschenen. Beide toestellen krijgen krachtige nieuwe camerasystemen aan boord.

Xiaomi 12 heeft drie camera’s en gebogen scherm

Loopt je abonnement binnenkort af en zie je een Xiaomi-toestel wel zitten? Dan hebben we goed nieuws. Xiaomi werkt namelijk aan een opvolger van de Mi 11; een betaalbaar toestel dat bij veel reviewers in de smaak valt. De ‘Mi’-branding lijkt met het nieuwe toestel te verdwijnen, aangezien meerdere betrouwbare bronnen spreken over de ‘Xiaomi 12’. Onlangs deelde bekende lekker OnLeaks de eerste renders van het toestel via Twitter.

Op de afbeeldingen zien we een vrij generieke smartphone, met dunne bezels en een klein gaatje in het scherm voor de selfie-schieter. Het 6,2 inch-scherm is aan beide zijkanten iets gebogen. Dat ziet er chique uit, maar voegt qua functionaliteit weinig toe. Op de achterkant vinden we drie camera’s. De hoofdlens heeft naar verluidt een resolutie van 50 megapixels. Over de andere lenzen is nog niets bekend.

Over de processor van het toestel weten we ook nog niets, maar we verwachten op z’n minst een krachtige midrange-chip met 5G-ondersteuning. De accu krijgt volgens Zoutons.com een inhoud van 5000mAh en kan behoorlijk rap snelladen. Xiaomi staat bekend om haar indrukwekkende snellaad-technologie.

Ook renders van Xiaomi 12 Ultra gelekt

Eerder lekten ook al renders uit van Xiaomi’s volgende topmodel, de Xiaomi 12 Ultra. Dit toestel wordt gekenmerkt door een gigantisch camera-eiland op de achterkant. Het eiland huist volgens de geruchten vier verschillende camera’s, waaronder een hogeresolutie-hoofdlens, een groothoeklens, een telelens en een monochrome camera. De hoofdlens zou Samsungs gloednieuwe ISOCell GN2-sensor krijgen, voor haarscherpe foto’s en video’s.

Het camerasysteem zou in samenwerking met camerafabrikant Leica ontwikkeld zijn. Komt deze naam je bekend voor? Dat is niet gek, aangezien ook het Chinese Huawei al meerdere keren met Leica heeft samengewerkt. Samenwerkingen met camerafabrikanten pakken niet altijd goed uit voor smartphone-OEM’s. Toch zijn we erg nieuwsgierig naar de kiekjes die de Xiaomi 12 kan vastleggen.

We weten nog niet wanneer Xiaomi de nieuwe toestellen gaat aankondigen. In de wandelgangen spreekt men over eind december of begin 2022. Zodra de toestellen officieel zijn aangekondigd, lees je dat natuurlijk als eerst op Android Planet. Schrijf je even in voor onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app zodat je nooit een nieuwtje mist.

