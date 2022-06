‘Dit is de Xiaomi 12 Ultra: opvallend design en specificaties gelekt’

Wat kunnen we van het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi verwachten? De Xiaomi 12 Ultra krijgt een bijzonder design en we weten nu enkele specificaties. Lees in dit artikel meer.

Xiaomi 12 Ultra-afbeeldingen gelekt

Al geruime tijd gaan er geruchten over de Xiaomi 12 Ultra, maar nu komen we eindelijk meer over de smartphone te weten. Website Zouton heeft – in samenwerking met de bekende smartphonelekker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) – namelijk afbeeldingen én specificaties van de Xiaomi 12 Ultra gepubliceerd. Vooral het design van de telefoon valt op.

Op de achterkant zien we een gigantisch camera-eiland, met een groot zwart vlak en daarin een cirkel. Daar zitten volgens de bron maar liefst acht sensoren in verwerkt, met onder andere een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel periscopische zoomlens. Laatstgenoemde gebruik je om ver in te kunnen zoomen, zonder dat er veel kwaliteitsverlies optreedt. Waar de andere sensoren voor gebruikt gaan worden is nog onbekend. Het kan gaan om het maken van close-ups of om goede portretfoto’s te maken.

Kijken we naar de voorkant, dan ziet de Xiaomi 12 Ultra er een stuk minder spannend uit. Het scherm, dat 6,6 inch groot zou zijn, vult de volledige voorkant en heeft gebogen schermranden. De ‘bezels’ rondom het display zijn erg dun en we zien alleen bovenin een klein gat voor de frontcamera. Die maakt volgens de informatie selfies in 20 megapixel.

Verder meldt Zouton dat de Xiaomi 12 Ultra afmetingen heeft van 161,9 bij 74,3 bij 9,5 millimeter en 234 gram weegt. Daarmee is het een behoorlijk zware telefoon, zeker als je ‘m vergelijking met de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro – die eind vorig jaar werden aangekondigd. De compacte Xiaomi 12 weegt maar 179 gram en de 12 Pro heeft een gewicht van 203 gram.

Meer over de Xiaomi 12-serie

Volgens de bron wordt de Xiaomi 12 Ultra ergens in juli aangekondigd, maar een precieze datum is nog onbekend. Ook weten we niet wat het toestel gaat kosten, maar het prijskaartje wordt waarschijnlijk fors. De reguliere Xiaomi 12 werd gelanceerd met een adviesprijs van 899 euro, terwijl de 12 Pro zelfs 1099 euro kostte. We denken dat de Xiaomi 12 Ultra straks voor nog iets meer over de toonbank gaat.

Android Planet heeft een complete review geschreven van de Xiaomi 12 en 12 Pro. Wil je meer weten over deze telefoons? Check dan alvast de conclusie van de recensie, met daaronder een link naar het volledige verhaal.

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn twee goede en fijne smartphones. Door het formaat zijn we vooral gecharmeerd van de reguliere 12. Echt klein is de telefoon niet, maar het is tof en verfrissend dat Xiaomi een handzaam vlaggenschip uitbrengt. De 12 Pro is daarentegen interessant als je echt het beste van het beste zoekt.

Toch stijgen de Xiaomi 12 en 12 Pro niet boven de concurrentie uit. Dat komt met name doordat er nét iets te veel minpunten zijn. Zo is de accuduur middelmatig, vinden we de software niet fijn in gebruik en bieden de camera’s van het Pro-model weinig meerwaarde.

En dat terwijl de smartphone wel ruim 1000 euro kost. De Xiaomi 12 is een stukje goedkoper, maar alsnog zo’n 800 euro. Al met al heeft Xiaomi nog wel wat werk te verzetten om een vlaggenschip te maken dat écht met de concurrentie mee kan.

→ Lees de volledige Xiaomi 12 en 12 Pro review