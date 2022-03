‘Xiaomi 12 Ultra lanceert in mei (voor gebruikers in China)’

De Xiaomi 12-serie krijgt er binnenkort een grote, sterke broer bij: de Xiaomi 12 Ultra. Als de geruchten kloppen hoeven we niet lang meer te wachten, maar er zit een addertje onder het gras.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Krachtige Xiaomi Ultra komt in mei

Het Chinese Xiaomi heeft onlangs zijn 12-serie gelanceerd, die ook in Nederland verkrijgbaar is. Xiaomi’s 12-reeks bestaat uit drie smartphones: de Xiaomi 12, Xiaomi 12X en Xiaomi 12 Pro. De toestellen hebben midrange tot high-end specificaties. We krijgen er binnenkort echter nog een toestel uit de 12-serie bij, als we de geruchten mogen geloven. Het gaat om de Xiaomi 12 Ultra, een smartphone met – zoals de naam al doet vermoeden – erg krachtige specificaties.

Renders en specificaties van de telefoon lekten een tijdje geleden al uit. Volgens het betrouwbare Pricebaba lanceert Xiaomi de 12 Ultra ergens in mei. Op het moment van schrijven duurt dat nog ongeveer anderhalve maand, dus we hoeven niet lang meer te wachten.

Helaas zit er nog wel een addertje onder het gras: de Xiaomi 12 Ultra is na de lancering in mei enkel in thuisland China verkrijgbaar. Gelukkig komt de smartphone na verloop van tijd waarschijnlijk ook naar de rest van de wereld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Indrukwekkende specificaties en enorme cameramodule

Het nieuwe toestel heeft een 6,73 inch-amoled-scherm met een 2K-resolutie. Uiteraard heeft dit scherm een variabele 120Hz-ververssnelheid, waardoor animaties vloeiend ogen. Omdat de ververssnelheid variabel is, gaat de accu langer mee.

Vooral opvallend is de enorme cameramodule van de Xiaomi 12 Ultra. Deze bevat een Sony IMX766-sensor van 50 megapixel. Ook is er een losse 16 megapixel-dieptesensor aan boord voor portretfotografie. Zoomen doe je met de 48 megapixel-telelens.

Zoals verwacht is ook de Snapdragon 8 Gen 1-processor van partij, bijgestaan door een grote hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Exacte details daarover zijn helaas nog niet bekend. De Xiaomi 12 Ultra is stof- en waterdicht en komt met stereospeakers, voor een heldere geluidservaring.

De accu heeft een grootte van 5000 mAh en opladen gaat met een snelheid van 120 Watt. Hierdoor is het toestel waarschijnlijk al na zo’n 20 minuten volledig opgeladen. Tot slot draait de smartphone op Android 12, met Xiaomi’s eigen MIUI-schil. Overige details weten we dus waarschijnlijk in mei, nadat de Xiaomi 12 Ultra officieel is aangekondigd.

Lees ook: ‘Xiaomi 12 Ultra-renders tonen immens grote cameramodule’

Wil je geen enkel nieuwtje over de Xiaomi de 12 Ultra missen? Via de website houden we je op de hoogte. Schrijf je natuurlijk ook even in voor de Android Planet nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons nog even volgen op Instagram of Facebook.