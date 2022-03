‘Xiaomi 12 Ultra-renders tonen immens grote cameramodule’

We gaan de 12 Ultra van Xiaomi waarschijnlijk pas zien in de tweede helft van dit jaar. Toch zijn er nu al verschillende Xiaomi 12 Ultra-renders verschenen, evenals specificaties. Benieuwd wat dit high-end toestel allemaal te bieden heeft? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de eerste Xiaomi 12 Ultra-renders’

Via verschillende bronnen zijn vermeende afbeeldingen verschenen van de aankomende Xiaomi 12 Ultra. Opvallend is het grote camera-eiland met daarop een grote ronde cirkel waarin de sensoren zijn verwerkt. Er zijn afbeeldingen verschenen van een witte en zwarte versie. Of dat daadwerkelijk de kleuren zijn waarin het toestel op de markt komt, is nog de vraag.

In de verhoging zijn vier camera’s geplaatst met elk hun eigen functie. Zo schiet je normale foto’s of kiekjes in een wijdere hoek met de Sony IMX766-sensor van 50 megapixel. Ook is er een losse dieptesensor aan boord (16 megapixel) voor portretfotografie. Tot slot kun je ook wat zoomen met de telelens van 48 megapixel. Al met al zet Xiaomi dus hoog in op de cameramogelijkheden van deze gigant. Een tweede schermpje op de achterkant zoals de Xiaomi 11 Ultra had is niet aanwezig.

Meer high-end specs voor Ultra

Het scherm heeft een diagonaal van 6,73 inch en Xiaomi kiest voor een amoled-paneel. Dat kan meer dan een miljard kleuren, heeft een hoge 2K-resolutie en ververst maximaal 120 keer per seconde. Die ververssnelheid wordt aangepast aan de content op het scherm, wat beter is voor de batterij.

Uiteraard is de Snapdragon 8 Gen 1-processor aan boord, bijgestaan door een grote hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Exacte details daarover zijn echter nog niet verschenen. Het toestel is stof- en waterdicht dankzij en komt met stereospeakers. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat bedraad met maximaal 120 Watt. Tot slot draait het toestel op Android 12 waarover de eigen MIUI-schil ligt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12-event op 15 maart

Vooralsnog moeten we nog maanden wachten op de onthulling van het toestel. Of ‘ie ook naar Europa komt is nog de vraag. De Xiaomi 11 Ultra was hier wel te koop, dus we gaan er stiekem vanuit dat het nieuwe vlaggenschip ook hier op de markt komt.

Eind februari wist Android Planet al exclusief te melden dat Xiaomi op 15 maart een evenement zou houden voor de globale onthulling van andere toestellen in de Xiaomi 12-serie. Dinsdag 15 maart komen we dus alles te weten over onder andere de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro.

Natuurlijk doet de redactie verslag van dat evenement, dus hier lees je al het Xiaomi-nieuws als eerste. Wil je echt niks missen, download dan ook onze Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Meer nieuws over Xiaomi: