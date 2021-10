‘Nieuwe budget-smartphone van Xiaomi ondersteunt 120 Watt snelladen’

Xiaomi staat bekend om haar krachtige smartphones voor weinig geld. Binnenkort komt het bedrijf naar verluidt met de Redmi Note 11 Pro, een betaalbare middenklasser die wel héél snel kan opladen.

Gerucht: Xiaomi Redmi Note 11 Pro laadt ultra-snel op

Xiaomi komt binnenkort met een betaalbare smartphone die 120 Watt snelladen ondersteunt. De meeste huidige budgettoppers van de fabrikant laden op met een snelheid van 33 Watt. Dit is al sneller dan bijvoorbeeld Apples iPhone 13 Pro, die met een maximale snelheid van ‘slechts’ 20 Watt kan opladen.

Het lijkt erop dat Xiaomi het opladen van smartphone-accu’s naar een volgend niveau wil tillen. Hoe sneller, hoe beter voor de consument. De nieuwe Xiaomi Redmi Note 11 Pro laadt daarom op met een snelheid van 120 Watt. Hierdoor heeft de smartphone waarschijnlijk al na zo’n 20 minuten opladen een volle accu.

Snelladen is een trend die zich steeds verder voortzet. Dankzij de functie is het niet langer nodig om je smartphone ‘s nachts aan de lader te hangen. Dat scheelt een hoop paniek wanneer je een keertje vergeten bent je smartphone op te laden. Een paar minuten aan het lichtnet en je kan er weer tegenaan.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Snelladen versus accu-levensduur

Is snelladen slecht voor de accu van een smartphone? Daar zijn de meningen over verdeeld. Waar iedereen het over eens is: hoge temperaturen hebben een negatief effect op smartphone-accu’s. Snelladers zorgen er vaak voor dat telefoons tijdens het opladen warmer worden dan ‘trage’ opladers. Als je het zo bekijkt, zijn snelladers dus niet optimaal voor de levensduur van een batterij. Maar in hoeverre maakt het nu écht verschil?

Het is hoe dan ook verstandig om je telefoon niet in de brandende zon of naast de verwarming te leggen. Merk je dat je smartphone na een jaar tóch wat minder lang meegaat? Gelukkig is de batterij met een snellader binnen de kortste keren weer vol – opladen moet dan alleen wat vaker. In onze ogen wegen de voordelen van een snellader vele malen zwaarder dan de nadelen.

De Xiaomi Redmi Note 10 werd in maart van 2021 aangekondigd. De Pro-versie kostte 279 euro en was ook in Nederland te koop. De kans is groot dat de Redmi Note 11 Pro soortgelijk wordt geprijsd.

