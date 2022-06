Xiaomi 12S-smartphones met Leica-camera’s worden op 4 juli onthuld

De nieuwste toptoestellen van het Chinese merk Xiaomi komen eraan. Drie 12S-smartphones worden volgende week gepresenteerd voor de Chinese markt op het Xiaomi-event. Wij vertellen je hoe het zit.

Bekendmaking bij Xiaomi-event op 4 juli

Xiaomi gaf op 28 juni een kleine preview van hun nieuwe toestellen via Weibo, een soort Chinese Twitter. Daar postte het bedrijf een teasende afbeelding van drie nieuwe toestellen: de Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro en Xiaomi 12S Ultra.

Met de afbeelding is ook de datum van het aankomende Xiaomi-event bekendgemaakt. De toestellen worden 4 juli in China gepresenteerd. Eerder gingen er geruchten rond over een Xiaomi 12T-model, maar of dat hetzelfde toestel is als deze 12S, is niet bekend.

Het verschil van de Xiaomi 12-serie en 12S-serie zit in de snelheid. De reguliere 12S wordt een high-end vlaggenschip en de 12S Pro komt dan met waarschijnlijk premium upgrades. Eerder gingen er al geruchten rond over de mogelijke specificaties. Ze zouden namelijk draaien op de aankomende snelste chip van Qualcomm: de Snapdragon 8 Plus Gen 1.

De Xiaomi 12S Ultra is het ultieme vlaggenschip uit de serie en kan de eerder gelekte Xiaomi 12 Ultra zijn. Het gerucht gaat dat dit toestel ook de nieuwste Snapdragon-processor heeft, met tot 12GB werkgeheugen en een 120Hz-display. Xiaomi noemt dit toestel vrij vertaald de ‘nieuwe top van mobiele beeldvorming’, want het bedrijf heeft op het gebied van camera’s een mooie troef in handen.

Eerste Xiaomi-modellen met Leica-camera’s.

De drie nieuwe smartphones hebben namelijk de eerste camera’s die in samenwerking met de Duitse camerafabrikant Leica zijn ontwikkeld. Xiaomi en Leica kondigde de langdurige samenwerking eerder deze maand aan.

Leica had eerder al een samenwerking met Huawei, maar beëindigde die eerder dit jaar. Leica doet speciale software en hardware aanpassingen en maakt exclusieve camera-filters beschikbaar. Of de samenwerking met Xiaomi de gebruiker ook echt betere plaatjes oplevert, zullen we nog moeten zien.

