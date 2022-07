Xiaomi onthult 12S-serie: grootste camerasensor ooit in een smartphone

Na maanden van geruchten is het zover: Xiaomi heeft de 12S-serie officieel aangekondigd. De smartphones zouden grote stappen op het gebied van telefoonfotografie moeten zetten.

Dit zijn de Xiaomi 12S, 12S Pro en 12S Ultra

Xiaomi heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd: de 12S, 12S Pro en 12S Ultra. De toestellen focussen zich voornamelijk op de camerakwaliteit. Vooral de Ultra valt op, dankzij zijn enorme 1 inch-IMX989 sensor. Dit is de grootste camerasensor ooit in een smartphone, met eveneens de grootste individuele pixels. Ook zijn er een periscooplens en groothoeklens aan boord.

Alledrie de 12S-toestellen hebben een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord. Dit is de nieuwste en snelste chip van Qualcomm – en tevens één van de krachtigste mobiele processoren van dit moment. Dat betekent dat de 12S je nooit lang zal laten wachten op het laden van een app. Gamen gaat vloeiender dan ooit en ook de accuduur gaat erop vooruit, want de Snapdragon 8 Plus Gen 1 is een stuk energiezuiniger dan zijn voorganger.

Xiaomi 12S Ultra

De 12S en 12S Pro hebben grofweg hetzelfde ontwerp als de Xiaomi 12 en 12 Pro. Dat betekent dat alle vier de toestellen een achterkant van gekleurd mat glas hebben. De 12S Ultra ziet er dankzij zijn nepleren achterkant heel anders uit. In combinatie met zijn enorme camerasysteem lijkt het toestel meer op een ‘normale’ camera.

Meer over de camera’s

Xiaomi werkt voor de camera’s van de 12S-serie samen met cameramerk Leica. De Chinese smartphonefabrikant combineert Leica’s expertise op het gebied van cameralenzen, beeldverwerking en beeldkwaliteit met zijn eigen smartphonefotografie-ervaring, wat voor ‘een ongekende beeldkwaliteit zorgt’, aldus Xiaomi zelf. Leica ontwikkelde verschillende beeldprofielen voor de 12S-serie. Dit zijn de Leica Authentic Look en Leica Vibrant Look. Beide modi gaan anders om met lichtinval, de kleuren en details.

De 1 inch-sensor van de Xiaomi 12S Ultra zorgt voor een natuurlijke scherptediepte, die veel mooier moet ogen dan bij andere smartphones. Ook met weinig licht presteert de camera bovengemiddeld, omdat de sensor simpelweg meer licht binnenlaat dan alle andere smartphones van dit moment.

De reguliere Xiaomi 12S en 12S Pro hebben een meer ‘standaard’ high-end camerasysteem. Wel beschikken de toestellen over veel van dezelfde softwarematige camerafuncties als de 12S Ultra.

Xiaomi 12S Pro

De Xiaomi 12S Ultra en 12S Pro zijn met hun 6,73 inch-amoled-schermen de grootste toestellen van de 12S-serie. Het reguliere 12S-toestel is een stukje kleiner, met een display van 6,23 inch. Ze beschikken allemaal over een 120Hz-ververssnelheid, dus animaties voelen lekker vloeiend aan.

Al met al lijkt Xiaomi met de 12S-serie een aantal complete smartphones op de markt te brengen. Het is onduidelijk of de toestellen ook naar Nederland komen. De 12 en 12 Pro zijn wel officieel in Nederland verkrijgbaar, dus misschien geldt dat straks ook voor de 12S-toestellen. Met name de 12S Ultra vinden we bij Android Planet erg interessant. De toestellen zijn de komende maanden exclusief in China te koop.

Over de huidige Xiaomi 12-toestellen hebben we een video gemaakt. Deze check je hieronder:

