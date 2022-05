‘Xiaomi werkt aan 12S-serie met gloednieuwe Snapdragon-chip’

Er komen nieuwe high-end toestellen van Xiaomi aan: de 12S en 12S Pro. De Pro-variant draait naar verluidt op een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Welke vernieuwingen we nog meer verwachten, lees je in dit artikel.

Gerucht: snelle Xiaomi 12S en 12S Pro op komst

De Xiaomi 12-serie werd eind 2021 aangekondigd in thuisland China, maar is pas sinds begin april in Nederland verkrijgbaar. Xiaomi zit echter niet stil, want volgens de betrouwbare lekker Digital Chat Station werkt de fabrikant hard aan een aantal opvolgers. Het zou hierbij gaan om de Xiaomi 12S en 12S Pro. Beide toestellen lijken veel op hun voorgangers, de Xiaomi 12 en 12 Pro, maar krijgen een aantal belangrijke verbeteringen.

Het grootste verschil tussen de 12- en de 12S-serie is de processorsnelheid. Volgens de bron draait de 12S Pro namelijk op de gloednieuwe, nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Qualcomm kondigt deze nieuwe chip naar verwachting aan op 20 mei. Hiermee is de Xiaomi 12S waarschijnlijk één van de snelste smartphones ooit. Ook een aantal andere high-end-smartphones, waaronder de veelbesproken Samsung Galaxy Z Fold 4, krijgt de nieuwe Qualcomm-chip onder de motorkap.

Veel over de nieuwe Qualcomm-chip is nog niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om een kleine upgrade. Net als de Snapdragon 8 Gen 1 is de Plus-variant gefabriceerd op een 4 nanometer-proces. Waarschijnlijk zijn er vooral verbeteringen doorgevoerd in de gpu, waardoor onder andere gamen weer een stukje sneller gaat.

De reguliere 12S draait volgens Digital Chat Station op de MediaTek Dimensity 9000. Ook deze chip is iets krachtiger dan de Snapdragon 8 Gen 1, waarop zijn voorganger draait. Mocht dit gerucht kloppen, dan is de 12S het eerste Xiaomi-toestel met een MediaTek-chip.

Scherm, camera’s en meer

Op de chip na lijkt er weinig te veranderen bij de Xiaomi 12S-serie. Beide smartphones krijgen opnieuw schermen met gebogen randen. De Pro-variant wordt een stukje groter dan de reguliere 12S en krijgt een hoge 2K-schermresolutie. Beide displays verversen met een snelheid van 120Hz, waardoor animaties lekker vloeiend ogen.

Op cameragebied spreekt de bron over een vernieuwd hardware-gerelateerd algoritme dat zorgt voor een betere fotografie-ervaring. Helaas wordt er verder niet in details getreden. Ook over de verschillen tussen de Xiaomi 12S en 12S Pro is weinig bekend. We hebben bij Android Planet een handige video gemaakt over de verschillen tussen de huidige Xiaomi 12 en 12 Pro. Je checkt deze hieronder:

Ben je nieuwsgierig naar de Xiaomi 12S en 12S Pro? Zodra we meer over de toestellen weten, geven we je natuurlijk een update. Kijk hiervoor regelmatig op de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.