Xiaomi onthult 12T-serie: focus op de 200 megapixel-camera

De Xiaomi 12T is officieel gepresenteerd tijdens een groots evenement in München. Ook is de 12T Pro getoond, de eerste smartphone van Xiaomi met een 200 megapixel-camera.

Xiaomi 12T officieel: te koop vanaf 13 oktober

Xiaomi heeft meerdere apparaten gepresenteerd, waaronder de 12T-serie. Het instapmodel is de reguliere Xiaomi 12T, die is uitgerust met de MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip. Er verschijnen versies met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte of met 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag.



Je hebt keuze uit verschillende kleuren: blauw, zilver of zwart. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in het display. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden, waarbij de 108 megapixel-camera eruit springt. Die gebruik je dan ook voor de meeste kiekjes, waarbij gebruik wordt gemaakt van pixel binning voor mooiere plaatjes.

De andere camera’s zijn minder indrukwekkend. Foto’s in een wijdere hoek schiet je met de 8 megapixel-groothoeklens en ook is er een 2 megapixel-macrocamera aanwezig. Er is gekozen voor een accu van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 120 Watt, waarbij de oplader ‘gewoon’ in het doosje zit. Met de snellader zit het toestel in minder dan twintig minuten helemaal vol. Dankzij ‘AdaptiveCharge’ leert de 12T van jouw oplaadgewoonten, zodat de batterij langer meegaat.

De Xiaomi 12T en 12T Pro beschikken over hetzelfde scherm. We zien een amoled-display van 6,67 inch dat meer dan 68 miljard kleuren kan weergeven. Ze hebben een hoge resolutie (2712 bij 1220 pixels) én ververssnelheid (120Hz). Deze combinatie zorgt ervoor dat kleuren van het scherm spatten en alles vloeiend aanvoelt.

De Xiaomi 12T is vanaf 13 oktober te koop. De adviesprijs bedraagt 599 euro voor het 8/128GB-model. Het is nog onduidelijk wat je voor de versie met 256GB opslag moet betalen.

Xiaomi 12T Pro: camera van 200 megapixel

De Xiaomi 12T Pro valt vooral op door de camera van 200 megapixel. Daarmee is het de eerste smartphone van de Chinese fabrikant en de tweede op de markt. Alleen de Motorola Edge 30 Ultra verscheen eerder met een 200 megapixel-camera. Xiaomi zegt dat de sensor erg lichtsterk is, waardoor elke foto er goed uitziet, ongeacht de lichtomstandigheden. Zoomen kan tot twee keer en de andere twee camera’s zijn identiek aan die van de Xiaomi 12T.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van dit moment. Je hebt keuze uit meerdere modellen qua werk- en opslaggeheugen: 8/128GB, 8/256GB en 12/256GB. Ook is er een speciaal systeem aanwezig om warmte af te voeren, wat een stuk efficiënter werkt dan bij de Xiaomi 11T Pro. Ook de Xiaomi 12T Pro is vanaf 13 oktober verkrijgbaar in de drie genoemde kleuren en de instapprijs bedraagt 749 euro.

Beide smartphones draaien op Android 12 met de MIUI-schil. Bij de introductie van de Xiaomi 11T-serie verbeterde Xiaomi ook het updatebeleid. Dat betekent dat er in de toekomst drie grote Android-updates verschijnen: ook Android 13, 14 en 15 komen naar de 12T-smartphones. Tot slot wordt er vier jaar lang beveiligingspatches uitgerold, om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

