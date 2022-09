Gelekt: zo zien de Xiaomi 12T Pro en Redmi Pad eruit

Op een gelekte render zijn de Xiaomi 12T Pro en Redmi Pad te zien. Beide apparaten zijn nog niet officieel aangekondigd, maar met name over de 12T Pro is al het een en ander bekend. Check de afbeelding hier.

Xiaomi 12T Pro en Redmi Pad verschijnen op afbeelding

Op de render zien we de achterkant van beide Xiaomi-apparaten. De Pad en 12T hebben qua ontwerp een overeenkomend camera-eiland, maar het aantal lenzen verschilt. Waar de Xiaomi 12T Pro een afgeronde behuizing heeft, lijkt de Redmi Pad juist vlakke zijkanten te hebben.

De afbeelding komt van lekker Abhishek Yadav. Daarbij benadrukt hij de cameraresoluties die op de achterkant van de modellen staan. De Redmi Pad lijkt zich met een 8 megapixel-camera meer op de budget/middenklasse te richten, maar meer is er nog niet bekend over deze tablet.

De Xiaomi 12T Pro lijkt een cameraresolutie te hebben van 200 megapixel. Dat is vrijwel het hoogste dat we tegenwoordig bij smartphones zien. Onlangs bracht Motorola de Edge X30 Pro uit met dezelfde hoge resolutie camera. Wanneer de 12T Pro uitkomt, is niet bekend.

Meer over Xiaomi 12T Pro

De Xiaomi 12T Pro is de laatste maanden al vaker gelekt. Daardoor weten we dat het toestel een omgedoopte Redmi K50 Ultra is, met uitzondering van de camera. Dat betekent dat we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip en een 144Hz amoled-scherm mogen verwachten. Daardoor voelt het toestel gegarandeerd snel aan.

Er zijn naast de 200 megapixel-hoofdcamera twee andere lenzen te vinden op de Xiaomi 12T Pro. Allereerst een groothoeklens van 8 megapixel, wat niet heel indrukwekkend is. Daarmee maak je extra wijde shots van bijvoorbeeld een landschap. De 2 megapixel-macrocamera laat je extra dichtbij je onderwerp komen, maar ook hier is de resolutie niet denderend.

De Redmi K50 Ultra heeft een batterij van 5000 mAh. Dat is meer dan genoeg om je dag door te komen. En als de accu toch leeg is, laad je hem met 120 Watt op. Bij de Xiaomi 11T Pro met soortgelijke specificaties betekende dat 100 procent opladen in 17 minuten.

