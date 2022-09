Overzicht: dit weten we al over de Xiaomi 12T en 12T Pro

Binnenkort presenteert Xiaomi weer twee nieuwe high-end smartphones. Veel specificaties liggen inmiddels op straat. Hoog tijd dus voor een overzicht van wat we nu al weten over de Xiaomi 12T en 12T Pro!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12T (Pro) overzicht: dit zijn de geruchten

Xiaomi brengt aan de lopende band high-end smartphones uit. Eerder dit jaar verschenen al de Xiaomi 12 en 12 Pro. In thuisland China deed het bedrijf daar nog een stevig schepje bovenop met de Xiaomi 12S Ultra. Helaas komt dat toestel niet naar Nederland.

We mogen ons wél verheugen op twee andere nieuwe telefoons. In de ‘T-lijn’ presenteert Xiaomi al enkele jaren alternatieve vlaggenschepen. Smartphones die over uitstekende hardware beschikken, maar niet op elk vlak met de absolute top meekunnen. Daardoor zijn ze vaak wel iets goedkoper. Benieuwd? In dit artikel geven we je een overzicht van geruchten over de volgende generatie: de Xiaomi 12T en de 12T Pro.

Xiaomi 12T

De opvolger van de Xiaomi 11T krijg wederom een 6,67 inch-oled-scherm dat garant staat voor spetterende kleuren en perfecte zwartwaardes. De resolutie bedraagt 2712 bij 1220 pixels en de verversingsnelheid is 120Hz. Dat betekent dat de beelden 120 keer per seconde verversen, waardoor je geniet van zeer soepele beelden.

De Xiaomi 11T van vorig jaar

Onder de motorkap vinden we een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip. Deze processor kun je vergelijken met de Snapdragon 888, die in 2021 in veel toptoestellen zat. De prestaties zijn dus uitstekend. Je krijgt 8GB RAM en kiest uit varianten met 128 of 256GB opslagruimte.

Je betaalt waarschijnlijk zo’n 649 euro voor de Xiaomi 12T, die verder een flinke batterij van 5000 mAh krijgt. Die kun je net als vorig jaar opladen met 67 Watt. Draadloos opladen behoort waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden. Dat is één van de terreinen waarop Xiaomi bezuinigt om het toestel relatief betaalbaar te houden.

De camera’s ten slotte. De primaire sensor krijgt een resolutie van 108 megapixel, maar de ultragroothoeklens moet het met slechts 8 megapixel doen. Daarnaast stopt Xiaomi een 2 megapixel-macrocamera in het toestel voor close-ups. Selfies hebben een resolutie van 20 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12T Pro

De Xiaomi 12T Pro volgt de 11T Pro op en lijkt als twee druppels water op zijn goedkopere broertje. Van buiten dan, want aan de binnenkant zien we wel wat verschillen. Zo draait het toestel op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de allersnelste processor van dit moment. Naast het instapmodel met 8GB RAM en 256GB opslag, dat zo’n 849 euro zal kosten, komt er ook een variant met 12GB werkgeheugen.

Render van de 12T Pro

De batterij is met 5000 mAh net zo groot als die van de gewone 12T, maar hij laadt met 120 Watt nóg sneller op. Daardoor zit het toestel in een minuut of 25 helemaal vol. Draadloos accusap tanken zit er ook bij dit model helaas niet in.

De derde grote plus van de 12T Pro is de hoofdcamera. Die heeft namelijk een resolutie van maar liefst 200 megapixel. Vermoedelijk gaat het om de nieuwe sensor die ook in de Motorola Edge 30 Ultra zit. De overige camera’s zijn hetzelfde als op de normale 12T. Dat is teleurstellend, want een 8 megapixel-ultragroothoeklens op een telefoon van deze prijs kan eigenlijk niet.

Onthulling volgende week?

Dat was hem bijna, ons overzicht van de Xiaomi 12T en 12T Pro! Volgens de laatste geruchten worden beide toestellen volgende week al gepresenteerd, samen met de Xiaomi Pad en Redmi Buds 4 Pro. Of dat klopt? Wij nemen alvast een korreltje zout.

De verschillen tussen de twee toestellen zijn dus iets groter dan vorig jaar. Hun voorgangers hadden namelijk gelijke camera’s. Als de geruchten kloppen, gaan de prijzen helaas flink omhoog. De 11T en 11T Pro gingen voor respectievelijk 500 en 700 euro over de toonbank. De nieuwe modellen zouden dus zo’n 150 euro duurder zijn.

Wil jij niks missen over de Xiaomi 12T en 12T Pro? Houd de website dan in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram, Twitter of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi: