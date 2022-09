Xiaomi presenteert op 4 oktober de 12T (Pro): dit zijn onze verwachtingen

Xiaomi heeft een speciaal evenement aangekondigd voor 4 oktober. Hoogstwaarschijnlijk presenteert het bedrijf die dag twee nieuwe smartphones – en dit zijn onze verwachtingen van de Xiaomi 12T en 12T Pro.

Onze verwachtingen van de Xiaomi 12T (Pro)

Xiaomi houdt op 4 oktober een evenement waar het nieuwe smartphones aankondigt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro. Dat zijn relatief betaalbare telefoons, die toch over high-end specificaties beschikken. In tegenstelling tot de 12S Ultra, het absolute topmodel met een grote 1 inch-camerasensor, komen deze telefoons ook naar Nederland. Daarom zetten we onze verwachtingen voor de Xiaomi 12T en 12T Pro op een rijtje.

Snelle hardware

De gewone 12T draait vermoedelijk op een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip. Dat is een krachtige processor die je kunt vergelijken met de Snapdragon 888, die onder andere in de Samsung Galaxy S21 FE zit. De 12T Pro doet er nog een schepje bovenop: dit toestel heeft een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord, de allersnelste processor van dit moment.

Renders van de Xiaomi 12T (Pro)

Met deze telefoons kun je dus uitstekend gamen, al blijft de Pro in de toekomst waarschijnlijk langer snel dan de goedkopere variant. Beide smartphones hebben een 6,67 inch-oled-scherm dat garant staat voor spetterende kleuren en perfecte zwartwaardes. Dankzij de verversingssnelheid van 120Hz zien de displays er bovendien vloeiend uit.

Ook opladen gaat erg rap, want de Xiaomi 12T en 12T Pro hebben een 120 Watt-lader in de doos. Daarmee pomp je je lege toestel binnen een minuut of 25 helemaal vol vers accusap. De batterij heeft verder een capaciteit van 5000 mAh, waarmee je het einde van de dag gemakkelijk moet halen. Draadloos laden is helaas niet mogelijk.

Goede (hoofd)camera’s

Xiaomi schermt met hoge getallen voor de 12T-serie. Het basismodel krijgt een 108 megapixel-camera, die we ook al op zijn voorganger, de Xiaomi 11T, aantroffen. De Xiaomi 12T Pro beschikt zelfs over een gloednieuwe 200 megapixel-camera, die nog meer detail vast moet leggen. Het gaat om de sensor die ook in de Motorola Edge 30 Ultra zit.

De overige cameraspecificaties vallen helaas wat tegen. Beide toestellen hebben een magere 8 megapixel-groothoeklens en een overbodige 2 megapixel-macrocamera. Telelenzen om mee in te zoomen ontbreken helaas. Selfies schiet je in een resolutie van 20 megapixel, wat dan wel weer prima is.

Hogere prijzen

De Xiaomi 11T en 11T Pro hadden een adviesprijs van respectievelijk 499 en 699 euro. Helaas lijken hun opvolgers een stuk duurder te worden. Voor de gewone 12T leg je waarschijnlijk minimaal 649 euro neer. Dat is dus 150 euro meer oftewel een prijsverhoging van 30 procent.

Ook de 12T Pro gaat 150 euro omhoog en kost dus naar verwachting 849 euro. Daarmee zijn de telefoons nog steeds iets goedkoper dan échte vlaggenschepen, maar het verschil wordt wel kleiner.

Ook nieuwe tablet, oordopjes en smartwatch

Xiaomi laat op 4 oktober niet alleen de 12T en 12T Pro zien. We verwachten daar ook de Xiaomi Redmi Pad, een betaalbare tablet die al volledig is gelekt. Daarnaast lanceert de Chinese fabrikant de internationale versie van de Xiaomi Smart Band 7 Pro. Tot slot gaan we daar ook verschillende draadloze oordopjes zien in de vorm van de Redmi Buds 4 en Redmi Buds 4 Pro.

