Deze smartphones presenteert Xiaomi op MWC 2023

De Europese aankondiging van de Xiaomi 13-serie vindt plaats op 26 februari. Xiaomi kiest het Mobile World Congress als podium voor de onthulling.

26 februari: presentatie Xiaomi 13 voor Europa

De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro zijn niet helemaal nieuw en eerder gepresenteerd in China. Nu is de datum bekendgemaakt waarop we de toestellen ook in Europa gaan zien: 26 februari. Xiaomi houdt op die dag namelijk een evenement op het Mobile World Congress, waar Android Planet ook bij aanwezig is. Het evenement is te volgen via een livestream vanaf 16.00 Nederlandse tijd op de Xiaomi-website en verschillende social media-kanalen.

Wat het bedrijf echter precies onthult, is nog de vraag. Op de uitnodiging hieronder zien we alleen de naam van het Pro-model. We verwachten echter ook de reguliere Xiaomi 13 en mogelijk de goedkopere 13 Lite, waarvan eerder de vermoedelijke prijs uitlekte.

Meer over de Xiaomi 13 (Pro)

De Xiaomi 13 Pro is de meest krachtige van het stel en heeft een amoled-scherm van 6,73 inch met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De maximale ververssnelheid is 120Hz en de schermranden zijn afgerond. Er is gekozen voor de Snapdragon 8 Gen 2-chip, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden van elk 50 megapixel. De hoofdcamera bevat een 1 inch-sensor voor betere kiekjes en er wordt weer samengewerkt met Leica voor betere cameraprestaties.

De kleinere Xiaomi 13 heeft plat scherm van 6,36 inch met 2400 bij 1080 pixels. Dat toestel telt in totaal ook vier camera’s, waaronder de selfiecamera. De primaire camera heeft een resolutie van 54 megapixel en ook een groothoeklens en telelens zijn aan boord. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 67 Watt, terwijl de 4820 mAh-batterij van de 13 Pro oplaadt met 120 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk, maar daar heb je wel een speciale lader voor nodig.

Beide smartphones draaien op Android 13 en krijgen naar verwachting drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. Ook beschikken de telefoons over stereospeakers, een IP68-certificering (waardoor ze stof- en waterdicht zijn) en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Xiaomi 12-serie: de voorgangers

Benieuwd wat de directe voorgangers te bieden hadden? Duik dan in onze Xiaomi 12 (Pro) review, waarin we alle voor- en nadelen op een rij hebben gezet. Of bekijk onderstaande video: daarin praten we je in enkele minuten volledig bij over de smartphones.

