Gerucht: dit gaat de Xiaomi 13 Lite kosten

Door een nieuw gerucht weten we misschien wat de Xiaomi 13 Lite gaat kosten. De verwachte smartphone wordt mogelijk veel duurder dan zijn voorganger.

‘Dit is de Xiaomi 13 Lite-prijs’

Er gaan al een tijdje geruchten rond over de Xiaomi 13 Lite en nu is de vermoedelijke prijs gelekt. Twitter-lekker billbil-kun laat weten dat het toestel een adviesprijs krijgt van 549 euro. De bron is niet heel bekend, dus we nemen de informatie vooralsnog met een korreltje zout.

Ook omdat het zou betekenen dat de 13 Lite maar liefst 100 euro duurder is dan zijn voorganger, de Xiaomi 12 Lite. De insider heeft het overigens wel over de versie met 256GB aan opslagruimte. Het kan zomaar zijn dat Xiaomi een goedkopere versie met 128GB aan opslag uitbrengt.

Render van de Xiaomi 13 Lite

Verder zou de Xiaomi 13 Lite in twee kleuren verschijnen, zoals je op de afbeelding hierboven ziet. Naast een zwarte versie verschijnt er ook een kleurrijker model met een lichtblauwe behuizing. Daarnaast valt op dat de telefoon een dubbele selfiecamera in het scherm heeft, met op de achterkant nog eens drie camera’s.

De verwachte specificaties

Eerder lekten al de eerste specificaties van de Xaiomi 13 Lite uit. Zo zou de smartphone een amoled-scherm van 6,55 inch hebben, met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Dit moet ervoor zorgen dat beelden scherp en vloeiend zijn. De twee selfiecamera’s in het display hebben mogelijk beide een resolutie van 32 megapixel.

Ook over de camera’s achterop zijn enkele details bekend. De hoofdcamera schiet mogelijk foto’s in maximaal 50 megapixel, maar levert ze waarschijnlijk in een lagere resolutie af door pixels samen te persen. Daarnaast zou de 13 Lite een 20 megapixel-groothoeklens hebben, alsmede een 2 megapixel-macrocamera. De aanwezige 4500 mAh-accu zou kunnen snelladen met 67 Watt.

Het is onduidelijk wanneer de Xiaomi 13 Lite wordt aangekondigd. Mogelijk gebeurt dit tijdens het Mobile World Congress, dat later deze maand in Barcelona van start gaat. Daar zien we misschien ook de Europese lancering van de Xiaomi 13 en 13 Pro.

De Android Planet-redactie is eind deze maand aanwezig op het Mobile World Congress om verslag te doen van alle aankondigingen. Houd ons dus goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

