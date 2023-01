‘Xiaomi 13 Lite gelekt: dit zijn de verwachte specificaties’

Xiaomi is van plan een opvolger uit te brengen voor de relatief betaalbare 12 Lite. Van de Xiaomi 13 Lite zijn nu de eerste specificaties opgedoken.

‘Xiaomi 13 Lite specificaties gelekt’

Xiaomi werkt aan een nieuwe, relatief betaalbare smartphone: de Xiaomi 13 Lite. Dit blijkt uit een vermelding in de apparatencatalogus van de Google Play Console. Op de pagina worden ook een aantal specificaties van het toestel genoemd.

Zo zou de Xiaomi 13 Lite beschikken over een Snapdragon 7 Gen 1-processor. Dit is een nieuwere chip gericht op smartphones in het middensegment. De telefoon zou daarnaast 8GB aan werkgeheugen hebben, maar het is onduidelijk hoeveel opslagruimte er is. We denken echter dat dit 128GB is, net als bij de Xiaomi 12 Lite.

De Xiaomi 12 Lite

Het scherm heeft volgens de informatie een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, al wordt de grootte niet genoemd. De 12 Lite van vorig jaar heeft een display van 6,55 inch, dus mogelijk kiest Xiaomi hier opnieuw voor. De hoofdcamera zou foto’s maken in maximaal 50 megapixel en beschikken over optische beeldstabilisatie.

Opvallend (en jammer) is dat de Xiaomi 13 Lite volgens de Google Play Console-informatie nog op Android 12 draait. Deze Android-versie is inmiddels ruim een jaar oud en al opgevolgd door Android 13. Misschien klopt de informatie niet, maar het kan ook zijn dat Xiaomi de Android 13-update later naar het toestel brengt.

Opvolger van de Xiaomi 12 Lite

De Xiaomi 12 Lite is vorig jaar in september uitgebracht als goedkoper alternatief voor de Xiaomi 12 en 12 Pro. Het toestel heeft een adviesprijs van 449 euro, maar kost op het moment van schrijven zo’n 65 euro minder. De Lite heeft een Snapdragon 778G-processor, die ook in de populaire Samsung Galaxy A52s (uit 2021) zit.

De telefoon heeft een 108 megapixel-hoofdcamera en een accu die snel oplaadt. Hoe groot de batterij van de Xiaomi 13 Lite is en hoe snel deze oplaadt, is onbekend. We weten ook nog niet wanneer Xiaomi de smartphone wil aankondigen en uitbrengen. De prijs is eveneens onbekend.

