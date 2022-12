Xiaomi 13 (Pro) officieel: high-end en bomvol nieuwe functies

De Xiaomi 13 is officieel gepresenteerd voor thuisland China. Ook de Xiaomi 13 Pro verschijnt daar binnenkort. Beide toestellen worden later verwacht op de Europese markt.

Xiaomi 13 officieel: klein, fijn en high-end

Zoals verwacht heeft Xiaomi de 13-serie gepresenteerd, waarbij de Xiaomi 13 het instapmodel is. Dat toestel is uitgerust met een plat amoled-scherm van 6,36 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat om een nieuw type paneel van Samsung met een helderheid van maximaal 1900 nits. Daarmee is het het felste schermpaneel in een smartphone ter wereld en dus in elke omstandigheid goed af te lezen.

Het toestel komt op de markt in verschillende kleuren en daarbij heb je keuze uit twee soorten materiaal voor de achterkant. Zo komen er modellen op de markt met een glazen paneel of met een neplederen achterzijde. De randen zijn vlak en de volumeknoppen en powerbutton vind je aan de rechterzijde.

Er is gekozen voor de Snapdragon 8 Gen 2-chip als kloppende hart en de Xiaomi 13 komt op de markt met 8GB of 12GB RAM én 128GB, 256GB of 512GB interne opslag. In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, waaronder de 54 megapixel-hoofdcamera op de achterzijde. Ook een groothoekcamera (12 megapixel) en zoomlensje zijn aanwezig. Daarmee haal je objecten tot maximaal 3,2 maal dichterbij dankzij optische zoom.

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en bedraad opladen gaat met maximaal 67 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met een speciale lader met maximaal 50 Watt. Natuurlijk kun je de smartphone ook gebruiken om andere apparaten draadloos op te laden, bijvoorbeeld je draadloze oordopjes of smartwatch.

Xiaomi 13 Pro: groter, geavanceerder en stuk duurder

Naast het normale model is ook de Xiaomi 13 Pro gepresenteerd. Dat toestel is uitgerust met een display van 6,73 inch en een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De maximale ververssnelheid bedraagt ook 120Hz, net als bij de reguliere Xiaomi 13. Er is gekozen voor afgeronde schermranden, waardoor de zijkanten van het toestel niet plat zijn zoals bij zijn kleinere broertje.

Beide toestellen van de Chinese fabrikant bevatten een officiële IP68-certificering en zijn daarmee stof- en waterbestendig. Ook zijn ze uitgerust met stereospeakers en Dolby Atmos-geluid. De batterij is 4820 mAh groot, opladen gaat met 120 Watt en de vingerafdrukscanner vind je onder het scherm.

In het camera-eiland vind je ook drie camera’s, maar bij de 13 Pro gaat het om drie sensoren van elk 50 megapixel. De hoofdcamera bevat een 1 inch-sensor, waardoor er nog meer licht wordt vastgelegd wat resulteert in betere foto’s. Net als bij de normale 13 is er samengewerkt met fabrikant Leica voor de lenzen.

Ook de 13 Pro komt op de markt in verschillende kleuren en heeft een behuizing van keramiek. Alleen de lichtblauwe versie komt met dezelfde neplederen achterzijde als de Xiaomi 13.

De toestellen worden uitgeleverd met Android 13 en daaroverheen ligt de MIUI-schil. Eerder dit jaar liet Xiaomi weten hun updatebeleid aangepakt te hebben. Daardoor verwachten we drie jaar Android-updates en tot vier jaar beveiligingspatches.

Xiaomi 13: prijzen en verkrijgbaarheid

De Xiaomi 13 en 13 Pro zijn per direct te bestellen in China. De 13 heeft een instapprijs van omgerekend zo’n 550 euro voor het basismodel met 128GB opslag en 8GB werkgeheugen. Voor de meest uitgebreide (12GB/512GB) variant moet je zo’n 680 euro neerleggen.

De 13 Pro is te verkrijgen vanaf zo’n 680 euro, terwijl de duurste variant om en nabij 850 euro moet kosten. Die prijzen zullen we vast en zeker niet in Europa gaan zien als de toestellen hier worden uitgebracht. De directe voorgangers in de vorm van de Xiaomi 12 en 12 Pro verschenen in maart dit jaar op de Europese markt en kostten minimaal 899 en 1099 euro.

