Officieel: Xiaomi 13 (Pro) komt naar Nederland vanaf 999 euro

Het MWC is nu echt begonnen, want Xiaomi heeft meer bekendgemaakt over de Xiaomi 13-serie. Zowel de normale 13 als 13 Pro zijn vanaf 13 maart verkrijgbaar voor een vanafprijs van 999 euro. Ook de Xiaomi 13 Lite komt naar Nederland.

Xiaomi 13 naar Nederland: dit moet je weten

Op het Mobile World Congres zijn we alles te weten gekomen over de release en prijzen van de Xiaomi 13-smartphones. De toestellen zijn eerder gepresenteerd voor China, maar komen nu ook naar Europa. Het gaat om de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro.

Voor de Xiaomi 13 betaal je 999 euro, de Xiaomi 13 Pro komt op de markt voor 1299 euro. De ‘instapper’ heeft 8GB RAM en 256GB interne opslag, de 13 Pro komt alleen met 12GB werkgeheugen op de markt en evenveel opslaggeheugen.

De reguilere Xiaomi 13 is al een echte high-end smartphone, wat onder andere te zien is aan de snelle processor. Dat is de Snapdragon 8 Gen 2 van fabrikant Qualcomm, die we kennen van andere high-end modellen. Alleen de variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte komt hier op de markt.

Je kunt ‘m aanschaffen in verschillende kleuren, waarbij de achterkant een glimmende afwerking bevat. Ook is er een versie beschikbaar met een neplederen en matte achterzijde. De smartphone bevat rechte zijkanten en een scherm van 6,36 inch. Dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en het gaat om een kleurrijk amoled-paneel.

De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde en de helderheid is met 1900 nits een stukje hoger dan de toestellen uit de Samsung Galaxy S23-serie. Er is gekozen voor een accu van 4500 mAh en opladen kan bedraad (67 Watt) of draadloos (50 Watt). In totaal zijn er vier camera’s aanwezig. De primaire camera heeft een resolutie van 54 megapixel. Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek of objecten dichterbij halen met maximaal 3,2x optische zoom.

Xiaomi 13 Pro: groter, betere camera’s en duurder

De 13 Pro heeft een groter scherm van 6,73 inch. Ook is de resolutie met 3200 bij 1440 pixels een stuk hoger. Tevens zien we geen plat scherm, maar juist eentje met afgeronde schermranden. Ook dat display heeft een hoge helderheid en de pixels verversen maximaal 120 keer per seconde voor vloeiende beelden.

We zien dezelfde processor en ook verschillende kleur- en opslagvarianten. De behuizing is opgetrokken uit keramiek en daardoor extra sterk en krasbestendig. De telefoons bevatten een IP68-certificering en stereospeakers met Dolby Atmos-geluid. Opladen van de Xiaomi 13 Pro gaat een stuk sneller met een kabel, namelijk met 120 Watt. De batterij is met 4820 mAh bovendien groter en draadloos opladen is mogelijk. Beide toestellen zijn uitgerust met een vingerafdrukscanner, die is verwerkt achter het scherm.

Bij de Xiaomi 13 Pro draait veel om de camera’s, waaronder de 1 inch-sensor op de achterzijde. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en schiet goede plaatjes in elke (licht)omstandigheid. De andere twee camera’s hebben ook beide zo’n hoge resolutie. Daarmee schiet je foto’s in een wijdere hoek of zoom je in zonder kwaliteitsverlies.

Android 13 is standaard geïnstalleerd en daaroverheen ligt de MIUI-schil. In de toekomst komen ook Android 14, 15 en Android 16 naar de toestellen, tevens krijg je vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Ook Xiaomi 13 Lite vanaf 13 maart beschikbaar

Tot slot is de Xiaomi 13 Lite gepresenteerd, een telefoon die een stuk goedkoper is. Xiaomi verkoopt ‘m voor 499 euro. Daarvoor krijg je een smartphone met een scherm van 6,55 inch, resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 120Hz.

Hij is uitgerust met de Snapdragon 7 Gen 1-chip, 8GB RAM en 128GB interne opslag. De eerste frontcamera heeft een resolutie van 32 megapixel, de tweede gebruik je voor portretfotografie. Met de camera’s op de achterzijde maak je normale foto’s van maximaal 50 megapixel, groothoekkiekjes of je gebruikt ze voor close-ups.

De batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh en opladen kan alleen bedraad met maximaal 67 Watt. Ook dit toestel komt op de markt in verschillende kleuren. Opvallend genoeg draait de Xiaomi 13 Lite op Android 12, dat inmiddels bijna anderhalf jaar oud is. Later volgt een update naar het huidige Android 13.

Xiaomi 13: prijzen en verkrijgbaarheid

Alle drie de toestellen zijn beschikbaar vanaf 13 maart. De Xiaomi 13 Lite is verkrijgbaar in het roze, zwart en blauw en heeft een adviesprijs van 499 euro. De normale Xiaomi 13 kost 999 euro en is te koop in het zwart, wit en groen. Tot slot is er nog de Xiaomi 13 Pro, verkrijgbaar in het wit en zwart. Dat toestel heeft een adviesprijs van 1299 euro.

