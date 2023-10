Android 14 rolt nu al uit voor Xiaomi 13 Pro in Nederland

Xiaomi is er wel heel rap bij, want het bedrijf is begonnen met de uitrol van Android 14 voor zijn huidige vlaggenschip. De Xiaomi 13 Pro ontvangt de gloednieuwe software als één van de eerste smartphones!

Xiaomi 13 Pro krijgt Android 14

Android 14 is pas net officieel gelanceerd en allerlei fabrikanten gaan er vervolgens mee aan de slag. Google stuurt hen een kale versie van het nieuwe besturingssysteem, zodat ze ‘m zelf kunnen aanpassen met eigen apps of een ander uiterlijk. Zo ook het Chinese Xiaomi en dat bedrijf heeft in Europa de primeur te pakken. Na Google natuurlijk, want de gloednieuwe Google Pixel 8 en 8 Pro draaien standaard op Android 14, maar ook voor oudere Pixel-smartphones rolt de update uit.

Voor de Xiaomi 13 Pro is Android 14 nu beschikbaar, zo laat Android Planet-lezer Peter ons weten. De update is maar liefst 5,5GB groot, dus downloaden via een stabiele wifi-verbinding is een slim idee. De beveiligingspatch van september 2023 is ook toegevoegd. Peter laat ons weten dat hij vooralsnog geen heel grote veranderingen heeft gespot.

Daarbij is het opvallend dat de MIUI-versie hetzelfde is gebleven. Deze softwareschil van Xiaomi blijft steken op versienummer 14. Waarom we geen MIUI 15 zien is nog de vraag, maar het kan te maken hebben met de plannen van het bedrijf om een nieuwe schil te introduceren. Wel gaat het nu om versie 14.0.5.0.

Dit is er nieuw in Android 14

Dat er niet direct grote veranderingen zichtbaar zijn is niet heel gek. Android 14 brengt vooral kleine vernieuwingen met zich mee. Daar lees je meer over in het Android 14 is officieel-artikel. Je kunt onder andere aan de slag met een vernieuwd en gepersonaliseerd homescreen en Google zet nog meer in op privacy. Benieuwd of de software ook naar jouw toestel komt, check dan het Android 14 update-overzicht.

Bedankt voor de tip en screenshots, Peter!