Xiaomi heeft zijn nieuwste vlaggenschepen onthuld. De fabrikant legt bij de Xiaomi 13 en vooral de Xiaomi 13 Pro veel nadruk op de camera’s. Benieuwd? We zetten alle verbeteringen op een rijtje.

Dit moet je weten over de camera’s van de Xiaomi 13 (Pro)

Voorlopig zijn de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro alleen in China te koop. Gelukkig komen deze smartphones volgend jaar zeer waarschijnlijk ook naar Nederland. Ze beschikken over uitstekende specificaties en camera’s die zijn ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde merk Leica.

Vooral de Xiaomi 13 Pro is erg goed uitgerust. Het toestel heeft dezelfde 1 inch-sensor als de Xiaomi 12S Ultra, die helaas nooit in Nederland is uitgebracht. Dankzij dat forse formaat leg je met deze 50 megapixel-camera veel detail vast en krijgen de foto’s meer de look die je van een normale camera gewend bent. Er is ook ‘Hyper OIS’ aanwezig: geavanceerde beeldstabilisatie die moet zorgen voor scherpe kiekjes in het donker.

Wijdere foto’s schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens, die niet verbeterd lijkt ten opzichte van het exemplaar op de Xiaomi 12 Pro. Dat geldt wél voor de telelens. Die heeft nog steeds een resolutie van eveneens 50 megapixel, maar je kunt er nu 3 keer optisch mee inzoomen in plaats van 2 keer.

Dat is nog steeds bescheiden vergeleken met de Google Pixel 7 Pro, die 5 keer kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De Samsung Galaxy S22 Ultra haalt zelfs 10 keer optische zoom.

Gewone Xiaomi 13 is meer bescheiden

De gewone Xiaomi 13 is compacter en goedkoper dan de Pro-variant. De camerahardware blijft dan ook wat achter. De sensor van de hoofdcamera is iets groter dan die van de Xiaomi 12, maar veel kleiner dan die van de Xiaomi 13 Pro. Hij heeft wel dezelfde resolutie van 50 megapixel.

De groothoeklens heeft een resolutie van 12 megapixel en is minder wijd dan op de Xiaomi 13 Pro. Je krijgt daardoor ook minder elementen op de foto. Er is nu wel een ‘echte’ telelens aanwezig op de Xiaomi 13, die een resolutie heeft van 10 megapixel. Daar kun je 3 keer mee inzoomen. De Xiaomi 12 had alleen een 5 megapixel-telemacrocamera om foto’s van heel dichtbij te maken.

Voor de fervente smartphonefotograaf lijkt de Xiaomi 13 Pro dus duidelijk de betere keuze. Wanneer de telefoons in Nederland verschijnen, gaan we ze bij Android Planet natuurlijk uitgebreid testen!

