‘Foto’s Xiaomi 13 Pro tonen enorm camera-eiland’

Hoe de aankomende Xiaomi 13 Pro eruit gaat zien wisten we stiekem al dankzij renders. Nu zijn er verschillende echte foto’s uitgelekt die het toestel laten zien vanuit elke hoek.

Gerucht: dit zijn de eerste Xiaomi 13 Pro foto’s

Over enkele dagen is het tijd voor een grote onthulling van Xiaomi. In thuisland China wordt dan de Xiaomi 13-serie gepresenteerd, waarbij het gaat om een tweetal toestellen. Eerder verschenen er al renders, met de computer gemaakte afbeeldingen, van de 13 Pro, maar nu zijn er ook echte foto’s verschenen van het nieuwe vlaggenschip.

Zo zien we dat de Xiaomi 13 Pro in minimaal drie kleuren op de markt komt: wit, lichtgroen en lichtblauw. Opvallend is de glimmende afwerking, waarbij we direct reflecties zien van omgevingslicht en andere lichtbronnen. Het grote camera-eiland in de linkerhoek steekt letterlijk enkele millimeters uit. Het display heeft afgeronde schermranden, terwijl de normale Xiaomi 13 zeer waarschijnlijk platte zijkanten – en dus ook een vlak display heeft.

Specificaties liggen ook al op straat

De frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het display en op de achterzijde zijn nog eens drie camera’s te vinden. De primaire sensor heeft een grootte van 1 inch en resolutie van 50 megapixel. Ook de andere twee camera’s hebben zo’n hoge resolutie en gebruik je voor het maken van kiekjes in een wijdere hoek of om in te zoomen.

Onder de motorkap zit de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip en de accu heeft een capaciteit van 4820 mAh. Opladen gaat bedraad met maximaal 120 Watt en draadloos opladen is ook mogelijk. Het scherm heeft een grootte van 6,73 inch, met een 2K-resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz. Er is gekozen voor een nieuw display van Samsung met een extra hoge piekhelderheid; fijn voor in fel (zon)licht.

Xiaomi levert de nieuwe telefoons met Android 13 en de nieuwe MIUI 14-schil. Daarbij zijn aanpassingen doorgevoerd aan het uiterlijk en worden eigen apps voorgeïnstalleerd. Daarbij verwachten we drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Donderdag zou de nieuwe 13-serie gepresenteerd worden voor de Chinese markt, maar die onthulling is uitgesteld. Wanneer dat nu wel gaat gebeuren en wanneer we de toestellen in Europa gaan zien is nog onbekend. Natuurlijk houden we je op de hoogte van al het Xiaomi-nieuws, houd de website dus goed in de gaten!

