Renders: zo ziet de gloednieuwe Xiaomi 13 Pro eruit

Xiaomi komt mogelijk volgende maand met nieuwe high-end smartphones in de vorm van de Xiaomi 13-serie. Van de 13 Pro zijn nu renders gelekt.

Bekijk de Xiaomi 13 Pro-renders

Dankzij de bekende lekker OnLeaks weten we nu hoe de Xiaomi 13 Pro eruit komt te zien. Hij deelde in samenwerking met website Zoutons een aantal scherpe renders van het toestel. Vooral opvallend aan de Xiaomi-telefoon is het grote camera-eiland achterop.

In dit eiland zitten drie lenzen en een led-flitser. Het is nog onduidelijk over welke camera’s de Xiaomi 13 Pro precies beschikt, maar we denken dat het gaat om een hoofdcamera, groothoeklens en telelens (voor optische zoom). Zijn voorganger, de Xiaomi 12 Pro, had deze camera’s ook – elk van 50 megapixel.



Kijken we naar de voorkant, dan zien we een groot scherm met dunne randen. De bezels rondom het display lijken symmetrisch te zijn, met alleen bovenin een klein gat voor de selfiecamera. Het scherm is volgens de informatie ongeveer 6,65 inch groot, wat zou betekenen dat de Xiaomi 13 Pro een stukje compacter is dan zijn voorganger (6,73 inch).

De verwachting is dat de Xiaomi 13 Pro (en normale Xiaomi 13) volgende maand in China wordt gepresenteerd. De Xiaomi 12-telefoons werden vorig jaar ook in december onthuld. Een paar maanden later verschenen de smartphones vervolgens in Nederland. Het ligt daarom voor de hand dat de Europese lancering van de Xiaomi 13-toestellen ergens begin 2023 plaatsvindt.

Meer specs van de Xiaomi 13 Pro

Onlangs doken de meeste specificaties van de Xiaomi 13 Pro op. Het nieuwe vlaggenschip beschikt naar verluidt over een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die fabrikant Qualcomm nog moet aankondigen. Xiaomi zou hier 8 of 12GB aan werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB aan opslagruimte bij stoppen.

Daarnaast zou het scherm een hoge ververssnelheid van 120Hz krijgen, een feature die we tegenwoordig op veel Android-telefoons zien. Omdat pixels veel vaker verversen, zijn beelden en animaties een stuk vloeiender. Tot slot heeft de accu waarschijnlijk een capaciteit van 4800 mAh. Opladen gaat mogelijk met 120 Watt. De Xiaomi 12 Pro, die ook 120 Watt-snelladen ondersteunt, gaat in ongeveer twintig minuten van 0 naar 100 procent.

