‘Dit zijn alle specificaties van de high-end Xiaomi 13 Pro’

Ben je aan het wachten op de nieuwe generatie van high-end smartphones van Xiaomi? Nagenoeg alle Xiaomi 13 Pro specificaties liggen nu op straat, zodat we precies weten wat het nieuwe vlaggenschip te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: dit zijn de Xiaomi 13 Pro specificaties

Grootmacht Xiaomi heeft onlangs nog de Xiaomi 12T en 12T Pro aangekondigd als heerlijke tussendoortjes. Het is echter wachten op de 13-serie en van het Pro-model zijn nu alle specificaties verschenen.

Er is een amoled-scherm aan boord van 6,67 inch met een hoge resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz. Of het gaat om een scherm met afgeronde schermranden is nog wel de vraag. Wel weten we dat het om een ltpo-paneel gaat, waardoor de ververssnelheid automatisch wordt aangepast aan de content.

Xiaomi 12S Ultra

Dat is weer goed voor de accuduur, waarmee het sowieso wel goed lijkt te zitten. Het toestel krijgt namelijk een batterij van 4800 mAh aan boord en opladen gaat bedraad met maximaal 120 Watt. Dat is vrij rap, maar wel een stuk minder snel dan de 210 Watt-oplaadfunctie van de Redmi Note 12 Discovery Edition. Draadloos opladen is ook van de partij en gaat waarschijnlijk met maximaal 50 Watt.

De nog niet gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2-chip van fabrikant Qualcomm is het kloppende hart van het snelle toestel. Daarbij komen er varianten op de markt met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB interne opslag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie 50 megapixel-camera’s

De Xiaomi 13 Pro wordt een toestel waarbij we de IMX989-sensor van Sony zien met een resolutie van 50 megapixel. Dat is een zogenaamde 1 inch-sensor, waarover we eerder al schreven. Doordat deze zo groot is, gaat de fotokwaliteit er flink op vooruit, onder andere in slechte lichtomstandigheden. De Xiaomi 12S Ultra heeft al zo’n camera aan boord en hebben we enkele weken geleden onder handen genomen voor een heuse camerareview.

Er zijn nog twee andere camera’s te vinden op de achterkant met zo’n hoge resolutie. Het gaat om een groothoekcamera en een telelens, waarmee je optische zoom gebruikt. In een gaatje in het scherm is trouwens nog een selfiecamera te vinden van 32 megapixel. Tot slot wordt er weer samengewerkt met lenzenfabrikant Leica.

Lees meer over Xiaomi op Android Planet