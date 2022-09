‘Eerste foto en specificaties Xiaomi 13 Pro liggen op straat’

Verschillende Xiaomi 13 Pro-specificaties zijn bekend, omdat er een foto van het vermeende toestel online is verschenen. Wanneer de smartphone moet verschijnen is nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: dit zijn de eerste Xiaomi 13 Pro specificaties

Een foto van een zogenaamde ‘engineering unit’ van de komende Xiaomi 13 Pro is verschenen op Weibo. Aan de hand daarvan weten we de eerste specificaties van deze aankomende high-end smartphone. Zo is er een gaatje aanwezig, waarin de frontcamera verstopt is. Ook zien we afgeronde schermranden bij het toestel met codenaam ‘Nuwa’.

Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel van Xiaomi een scherm van 6,7 inch met een hoge 2K-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Er wordt gebruikgemaakt van een kleurrijk amoled-display, waardoor kleuren er goed uitzien en het contrast erg hoog is.

Vernieuwde Snapdragon 8 Gen 2-chip

Welke processor er aanwezig is, is nog niet bekend, maar wel dat ‘ie een kloksnelheid heeft van 3 GHz. Zeer waarschijnlijk gaat het om de Snapdragon 8 Gen 2 van fabrikant Qualcomm, die binnenkort wordt gepresenteerd. Het toestel heeft 12GB werkgeheugen en biedt ondersteuning voor 3GB virtueel RAM. De komende Xiaomi 13 Pro draait op Android 13 met daar overheen de MIUI 14-schil.

Zaken als de accucapaciteit en exacte specificaties over de camera’s zijn nog onbekend. Wel denken we te weten dat opladen gaat met maximaal 100 Watt en er drie 50 megapixel-camera’s aanwezig zijn op de achterzijde.

Onthulling in december?

Wanneer we de nieuwe 13-serie kunnen verwachten? De Xiaomi 12’s werden gepresenteerd in december van 2021, waarna de Europese onthulling volgde in maart. Als we dat doortrekken, duurt het dus nog enkele maanden totdat we alles te weten komen.

In de tussentijd wachten we ook nog op de Xiaomi 12T-serie. Dat toestel is de eerste van het bedrijf met een 200 megapixel-camera, net zoals de Motorola 30 Edge Ultra. Check ook ons overzicht waarin we alles op een rij hebben gezet over die aankomende toestellen.

Meer Xiaomi-nieuwtjes op Android Planet: