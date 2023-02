Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: dit zijn de 4 grootste verschillen

Met de Xiaomi 13 Pro heeft de Samsung Galaxy S23 er een geduchte concurrent bij. Beide smartphones komen uit in de Champions League van de techwereld en kennen een aantal overeenkomsten. Verschillen zijn er natuurlijk ook. De belangrijkste lees je in deze vergelijking.

Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Wie mee wil spelen in het high-end segment moet aan bepaalde basiseisen voldoen. De Xiaomi 13 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra lijken in sommige opzichten dan ook behoorlijk op elkaar. Zo draaien ze allebei op de snelste processor van 2023, de Snapdragon 8 Gen 2. Ook hebben ze allebei een groot en erg mooi amoled-scherm. Dat van de Xiaomi 13 Pro meet 6,73 inch, dat van de Galaxy S23 Ultra 6,8 inch. Zo’n minimaal verschil zul je in de praktijk niet merken.

Ook qua prijs ontlopen de toestellen elkaar weinig. De adviesprijs van de Xiaomi 13 Pro bedraagt 1299 euro. Die van de Samsung Galaxy S23 Ultra 1399 euro. Dat toestel haal je nu bovendien al wat goedkoper in huis.

Grotere verschillen zíjn er natuurlijk wel. In deze Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra-vergelijking zetten we de vier belangrijkste op een rij.

1. Ontwerp

De Samsung Galaxy S23 Ultra straalt één en al zakelijkheid uit. De achterkant is mat afgewerkt en wordt alleen onderbroken door de cameralenzen die uit de behuizing steken. Xiaomi kiest voor een heel andere benadering. De behuizing spiegelt als een malle, wat minder sjiekt oog. De camera’s zitten gewoon in een eiland, dat subtiel uit de behuizing glooit.

Aan de voorkant zijn de verschillen logischerwijs minder groot. De Xiaomi 13 Pro heeft een inmiddels traditioneel smartphone-ontwerp met afgeronde randen en ronde hoeken. De S23 Ultra is een stuk rechthoekiger. Ook zijn de zijkanten platter waardoor je meer grip hebt.

Toch blijven het vooral grote schermen die alleen onderbroken worden door een gaatje voor de selfiecamera. Ook qua gewicht ontlopen deze toestellen elkaar nauwelijks.

2. Hardware

Zoals gezegd draaien beide smartphones op dezelfde processor. Samsung heeft hem weliswaar een beetje opgevoerd, maar dat verschil zul je niet snel merken. Wel beschikt de S23 Ultra over beduidend betere speakers dan de Xiaomi 13 Pro. Dat is best een aandachtspuntje als je regelmatig series op je films kijkt of podcasts luistert.

Hét grote verschil is natuurlijk de S Pen. De Samsung heeft een ingebouwde stylus waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Ook kun je hem bijvoorbeeld gebruiken als draadloze afstandbediening voor de camera’s. Of je dit pennetje nuttig vindt, ligt natuurlijk aan jouw wensen. De Xiaomi heeft hem in ieder geval niet.

Wat hij wel heeft is een enorm snelle adapter in de doos. Je laadt de 13 Pro op met maar liefst 120 Watt. Ook draadloos accusap tanken is mogelijk en wel met 50 Watt. Daar steekt de S23 Ultra schril bij af: bedraad laad je op met 45 Watt en draadloos met een miezerige 10 Watt. Bovendien moet je de adapter zelf aanschaffen, want die levert Samsung niet mee.

3. Camera’s

Zowel Xiaomi als Samsung zetten zwaar in op de camera’s van hun topsmartphones. De Xiaomi 11 Pro heeft een grote 1 inch-sensor achter de hoofdcamera zitten. Samsung debuteerde op de S23 Ultra zijn nieuwe 200 megapixel-camera. Die zullen elkaar nauwelijks ontlopen.

Zoom je graag in als je foto’s maakt? Dan heeft de Galaxy S23 Ultra duidelijk een streepje voor. Het toestel beschikt over twee telecamera’s: eentje waarmee je het beeld 3x en eentje waarmee je het beeld 10x dichterbij haalt. De Xiaomi 13 Pro heeft slechts één telelens, waarmee je 3,2x inzoomt.

Beide telefoons hebben verder een groothoeklens waarmee je wijdere foto’s maakt. Die van de Samsung S23 Ultra presteert iets beter. Dat toestel is voor enthousiaste fotografen dus de beste keuze.

4. Software

Samsung heeft een uitstekend updatebeleid: high-end smartphones krijgen vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches om je toestel te beschermen tegen hackers. Xiaomi doet het iets minder goed: drie grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

De Xiaomi 13 Pro en de S23 Ultra draaien uit de doos allebei op Android 13 en komen met hun eigen softwareskin die daar nog overheen ligt. Samsungs One UI-skin is iets overzichtelijker dan de MIUI-schil van Xiaomi. Bovendien levert Samsung beduidend minder bloatware mee.

Conclusie Xiaomi 13 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Wil je een loeisnelle telefoon die ook nog eens loeisnel oplaadt? Dan is de Xiaomi 13 Pro de beste keuze voor jou. Hij heeft ook goede camera’s en wordt behoorlijk lang ondersteund. Als je die oplaadsnelheid wat minder belangrijk vindt, zouden we toch voor de Samsung Galaxy S23 Ultra gaan. Die heeft nog betere camera’s, wordt nog langer ondersteund en ziet er wat ons betreft mooier uit.

Wil je meer weten over deze smartphones? Check dan onze reviews hieronder.

