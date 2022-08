Gerucht: Xiaomi 13 krijgt gloednieuw scherm met dunnere randen

De Xiaomi 13 wordt voorlopig nog niet aangekondigd, maar de eerste geruchten druppelen langzaam binnen. De verwachte smartphone krijgt naar verluidt een beter scherm én dunnere randen.

‘Xiaomi 13-schermranden worden dunner’

De Xiaomi 12 werd pas een aantal maanden geleden uitgebracht, maar zijn opvolger staat alweer op de planning. Over dit toestel, dat waarschijnlijk de Xiaomi 13 gaat heten, is nu nieuwe informatie verschenen. De bekende smartphonelekker Digital Chat Station heeft details gedeeld over het scherm.

De Xiaomi 13 krijgt volgens de bron een amoled-scherm met een QHD-resolutie, wat voor scherpere beelden moet zorgen. Hoe groot het scherm is, blijft nog onduidelijk. Ter vergelijking: de Xiaomi 12 heeft een display van 6,28 inch met een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Ook nieuw is de LTPO-technologie bij de Xiaomi 13. Dit zorgt ervoor dat de ververssnelheid kan worden aangepast van 1Hz tot 120Hz. Hierdoor verbruikt het scherm minder stroom en gaat de batterij langer mee. Digital Chat Station meldt ook dat de schermranden dunner worden doordat het scherm gebogen wordt.

Aankondiging mogelijk eind dit jaar

De verwachting is dat de Xiaomi 13 eind dit jaar wordt aangekondigd, aangezien de Xiaomi 12 vorig jaar in december werd onthuld. Er gaan echter ook geruchten over de Xiaomi 12T, een iets aangepaste versie van het huidige vlaggenschip. Deze telefoon moet ook ergens in de komende maanden verschijnen.

Tot die tijd moeten we het doen met de Xiaomi 12, 12 Pro en 12X. Vooral de reguliere Xiaomi 12 is een interessante smartphone, voornamelijk door het compacte scherm. Hierdoor bedien je het toestel veel makkelijker met één hand dan andere Android-telefoons, die een veel groter scherm hebben. Meer weten? Lees dan de review van de Xiaomi 12 (Pro) op Android Planet.

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn twee goede en fijne smartphones. Door het formaat zijn we vooral gecharmeerd van de reguliere 12. Echt klein is de telefoon niet, maar het is tof en verfrissend dat Xiaomi een handzaam vlaggenschip uitbrengt. De 12 Pro is daarentegen interessant als je echt het beste van het beste zoekt.

Toch stijgen de Xiaomi 12 en 12 Pro niet boven de concurrentie uit. Dat komt met name doordat er nét iets te veel minpunten zijn. Zo is de accuduur middelmatig, vinden we de software niet fijn in gebruik en bieden de camera’s van het Pro-model weinig meerwaarde.

En dat terwijl de smartphone wel ruim 1000 euro kost. De Xiaomi 12 is een stukje goedkoper, maar alsnog zo’n 800 euro. Al met al heeft Xiaomi nog wel wat werk te verzetten om een vlaggenschip te maken dat écht met de concurrentie mee kan.

