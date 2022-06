‘Xiaomi 13-serie komt al in november; krijgt krachtigste chip tot nu toe’

Xiaomi werkt aan nieuwe high-end smartphones: de Xiaomi 13 en 13 Pro. Volgens de geruchten krijgen de toestellen een razendsnelle chip onder de motorkap.

Gerucht: Xiaomi kondigt in november nieuw vlaggenschip aan

De Xiaomi 12-serie sinds december 2021 verkrijgbaar in China en kwam in maart naar Nederland. De toestellen voelen om deze reden nog heel jong aan, maar Xiaomi is alweer druk bezig met een aantal opvolgers. Een betrouwbare lekker liet via het Chinese Weibo weten dat de Xiaomi 13-serie eerder komt dan verwacht – namelijk in november.

De 13-serie zou bestaan uit twee toestellen: de Xiaomi 13 en 13 Pro. Dat betekent dat de huidige Xiaomi 12X geen opvolger krijgt. Volgens de lekker test Xiaomi zijn nieuwe toestellen met Android 13, de nieuwste versie van Googles besturingssysteem – die pas dit najaar beschikbaar is. De meest interessante vernieuwing van de Xiaomi 13-toestellen vinden we echter onder de motorkap.

Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro

De smartphones draaien volgens de geruchten namelijk op de nog onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. De huidige snelste mobiele chip in Android-land is de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die we in onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 4 gaan zien. Veel over de Gen 2 is nog niet bekend – en het is nog maar de vraag of de chip ook daadwerkelijk al in november beschikbaar is.

Meer over Xiaomi’s volgende high-end toestellen

Veel over de Xiaomi 13-serie weten we helaas nog niet – de toestellen zijn dan ook nog behoorlijk ver weg. De kans is groot dat beide smartphones opnieuw grote amoled-schermen krijgen, al dan niet met aflopende schermranden. Ook verwachten we weer flinke camera-upgrades en een strak ontwerp.

Over de Xiaomi 12 en 12 Pro waren we bij Android Planet erg te spreken. Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de toestellen? Lees dan vooral even onze geschreven Xiaomi 12-review. Ook hebben we een video over de toestellen gemaakt. Deze check je hieronder:

