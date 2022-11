Xiaomi 13-serie wordt 1 december gepresenteerd voor Chinese markt

Het hoge woord is eruit. Xiaomi laat weten dat later deze week de Xiaomi 13-serie wordt gepresenteerd. Op datzelfde evenement krijgen we ook nieuwe wearables en de MIUI 14-software te zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 13 onthulling: donderdag 1 december

Het gebeurt vaker dat de onthulling van nieuwe smartphones eerst plaatsvindt in bijvoorbeeld China, waarna later de overstap naar andere markten wordt gemaakt. Dat is ook het geval bij de aankomende toestellen van Xiaomi.

Op donderdag 1 december wordt de nieuwe Xiaomi 13-serie gepresenteerd en die bestaat uit twee telefoons. Naast de normale Xiaomi 13 verwachten we ook de Xiaomi 13 Pro. Een 13X-model als opvolger van de huidige Xiaomi 12X zit niet in de pijplijn.

Op het evenement wordt echter meer gepresenteerd. Zo verwachten we de gloednieuwe Xiaomi Watch S2, evenals de nieuwste draadloze oordopjes in de vorm van de Xiaomi Buds 4. Dat is een goedkopere variant van de Buds 4 Pro die al in China te koop zijn.

Tot slot wordt ook MIUI 14 getoond, de nieuwste softwareschil die wordt gebruikt op Android-smartphones en -tablets. Of de nieuwe toestellen direct op MIUI 14 draaien is nog wel de vraag, maar anders krijgen ze vast en zeker als eerste de upgrade.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we al over de Xiaomi 13 Pro

In de afgelopen weken is allerlei informatie verschenen over de aankomende Xiaomi-toptoestellen. Zo hebben we al een idee hoe de 13 Pro eruit ziet, doordat er verschillende renders zijn verschenen. Ook zijn nagenoeg alle specificaties al bekend van het topmodel.

De onlangs gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2-chip is het kloppende hart. Er is keuze uit verschillende modellen qua werk- en opslaggeheugen en het grote scherm krijgt een hoge resolutie en ververssnelheid én minimale schemranden.

Op de achterkant zien we drie 50 megapixel-camera’s, waarbij de hoofdcamera een grootte heeft van 1 inch. De Xiaomi 12S Ultra was de eerste mobiele telefoon met zo’n camera van het merk en hoe dat bevalt lees je in onze uitgebreide camerareview.



Met de accu zit het ook wel goed, want die is 4800 mAh groot en opladen gaat bedraad met maximaal 120 Watt. De normale Xiaomi 13 beschikt over dezelfde processor, maar iets minder geavanceerde camera’s. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphones in Europa verschijnen. De Xiaomi 12-serie verscheen hier in maart van dit jaar. Als we dat doortrekken, moeten we dus nog zo’n vier maanden wachten.

Bij Android Planet houden we al het Xiaomi 13-nieuws natuurlijk voor je in de gaten. Niks missen? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons op social media. We zijn namelijk te vinden op Twitter, Instagram, Facebook en natuurlijk ook op YouTube!

Lees meer over Xiaomi op Android Planet: