Xiaomi 13 Ultra krijgt camera waarmee je zelf de scherptediepte bepaalt

De (hoofd)camera van de Xiaomi 13 Ultra krijgt een zogenaamd variabel diafragma. Dat betekent dat je de scherptediepte zelf kunt bepalen. We leggen je graag uit welke invloed dat heeft op je foto’s!

Camera Xiaomi 13 Ultra kent tof nieuw trucje

Camera’s op smartphones krijgen steeds grotere sensoren. Dat is fijn, want daardoor schiet je gedetailleerdere foto’s. Er kleeft echter ook een nadeeltje aan. Door de combinatie van een flinke sensor en een groot diafragma krijg je gewild of ongewild een bokeh-effect. Dat wil zeggen dat de voorgrond scherp is, maar de achtergrond juist niet.

Xiaomi wil dat ‘probleem’ oplossen met de camera van de high-end Xiaomi 13 Ultra, die op 18 april wordt aangekondigd. De directeur van het bedrijf, Lei Jun, verklapte alvast dat de hoofdcamera een variabel diafragma krijgt. Je kiest uit f/1.9 en f/4.0.

F/1.9 is een vrij normaal diafragma voor een smartphone. Als je daarmee van dichtbij iets fotografeert, zul je merken dat de achtergrond een beetje onscherp is. Wil je dat niet? Dan kies je voor f/4.0. Daarmee zijn alle ‘lagen’ van je foto in focus. Dat is handig voor bijvoorbeeld straatfotografie.

Xiaomi is overigens niet het eerste bedrijf dat een variabel diafragma in een smartphone stopt. Samsung deed dat in 2018 al met de Galaxy S9. Het leek toen geen groot succes. Twee jaar later, toen de Galaxy S20 uitkwam, was deze feature weer verdwenen.

Dit moet je weten over de Xiaomi 13 Ultra

De Xiaomi 13 Ultra wordt een echt vlaggenschip dat veel nadruk legt op de camera’s. De achterzijde biedt ruimte voor een gigantisch eiland met daarin vier 50 megapixel-lenzen. Dat is er eentje meer dan de Xiaomi 13 Pro. Naast de hoofdcamera met instelbaar diafragma gaat het om een groothoeklens voor wijdere kiekjes en twee telelenzen waarmee je het beeld juist dichterbij haalt.

Verder lijken de specificaties van de Ultra waarschijnlijk sterk op die van de Pro. Je kunt een 6,7-inch-oled-scherm verwachten met een hoge verversingssnelheid voor soepele beelden. Kloppend hart is weer de Snapdragon 8 Gen 2, de beste chip van dit moment die uitstekende prestaties garandeert.

De Xiaomi 13 Pro heeft een adviesprijs van 1299 euro. We verwachten dat de Ultra nog minimaal 200 euro duurder zal zijn. Hoog tijd dus voor een goed gesprek met je spaarvarken.

→ Lees onze review van de Xiaomi 13 Pro

