Xiaomi 13 Ultra officieel: snel, mooi en uitgebreide camera’s

Xiaomi heeft zijn meest uitgebreide smartphone voor 2023 gepresenteerd. Het gaat om de Xiaomi 13 Ultra, een high-end toestel dat misschien ook in Europa verschijnt.

Maak kennis met de Xiaomi 13 Ultra

De Xiaomi 13 Ultra is gepresenteerd en moet de beste smartphone van het bedrijf tot nu toe zijn. Zo heeft de 13 Ultra een groot en kleurrijk amoled-scherm van 6,73 inch, dat een miljard kleuren kan weergeven. De resolutie is met 3200 bij 1440 pixels haarscherp en de pixels verversen maximaal 120 keer per seconde. De maximale piekhelderheid ligt op 2600 nits, waarmee dit het felste smartphonescherm ooit is.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 2, de snelste mobiele chip van dit moment. Daarmee is multitasken geen probleem, maar ook het spelen van een zware 3D-game gaat vlekkeloos. Je hebt keuze uit meerdere geheugenconfiguraties, waarbij het topmodel is uitgerust met 16GB RAM en 512GB opslagruimte.

De accu heeft een capaciteit van 4900 mAh en opladen gaat met maximaal 90 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat wel minder snel: 50 Watt. Wil je draadloze oordopjes of een smartwatch voorzien van extra accusap, dan doe je dat door ze op de achterkant van het toestel te leggen.

De Xiaomi 13 Ultra heeft een IP68-certificering en kan daardoor tegen water en stof. Ook zien we stereospeakers en plek voor twee simkaarten. Het scherm is voorzien van een laagje Gorilla Glass Victus 2 en de telefoon draait op Android 13 met de MIUI 14-schil. Het precieze updatebeleid is onbekend. We gaan uit van minimaal drie Android-updates en vier jaar aan beveiligingspatches, maar weten dit niet zeker.

Alles draait om de camera’s

Hoewel de hierboven genoemde specificaties al erg goed zijn, draait het bij de 13 Ultra voornamelijk om de camera’s. Er is samengewerkt met lenzenfabrikant Leica, zoals Xiaomi vaker doet. In totaal zijn er vijf camera’s aan boord. Zo gebruik je voor selfies of videogesprekken de frontcamera met een resolutie van 32 megapixel.

In het grote ronde camera-eiland op de achterzijde zijn vier lenzen geplaatst. Zo heeft de 50 megapixel-hoofdcamera een 1 inch-sensor, optische beeldstabilisatie en verschillende vormen van autofocus. Het diafragma van deze camera is ook variabel, waardoor je met het scherptediepte-effect kan spelen.

Alle camera’s van de Xiaomi 13 Ultra maken allemaal gebruik van pixel binning. Daarbij worden meerdere pixels samengesmolten tot een enkele. Dat levert foto’s op met een lagere resolutie, maar wel met een goed contrast, meer details en realistische kleuren.

De tweede camera gebruik je om in te zoomen. Deze periscopische telelens kan dit tot maximaal vijf keer met optische zoom. Ook deze camera heeft optische beeldstabilisatie, zodat alles scherp wordt vastgelegd. Daarnaast is er een tweede zoomlens aan boord, die je gebruikt om objecten nog dichterbij te halen.

Tot slot is er een groothoeklens, eveneens van 50 megapixel. Daarmee leg je meer van de omgeving vast, wat handig is bij het fotograferen van architectuur, landschappen of groepen mensen.

Prijs en beschikbaarheid nog onbekend

De Xiaomi 13 Ultra is verkrijgbaar in het zwart, wit en olijfgroen en meerdere geheugenvarianten. Het is onduidelijk op welke markten de Xiaomi 13 Ultra buiten China wordt uitgebracht. De fabrikant zegt hierover zelf het volgende: “De Xiaomi 13 Ultra zal eerst beschikbaar zijn op het Chinese vasteland, en zal in de komende maanden beschikbaar zijn in verschillende internationale markten. “ Meer weten over de huidige modellen in de 13-serie? Check dan de Xiaomi 13 review en die van de Xiaomi 13 Pro!

