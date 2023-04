‘Dik met gigantische camera: bekijk gelekte Xiaomi 13 Ultra-renders’

Xiaomi komt met een Ultra-model van de Xiaomi 13. Gelekte renders tonen het vlaggenschip van alle kanten. Het ontwerp wijkt af van zijn broertjes, maar met een goede reden. Lees hier meer.

Digitale afbeeldingen van Xiaomi 13 Ultra

Nadat de vermoedelijke Xoami 13 Ultra al in het echt werd gespot, zijn nu ook digitale renders van de high-end smartphone verschenen, met dank aan website Smartprix. Op de renders zien we het ontwerp van alle kanten. Er zijn overeenkomsten met zijn broertjes – de Xiaomi 13 en 13 Pro – en flinke veranderingen. In dit artikel lopen we het toestel met je langs.

De grote blikvanger is natuurlijk het gigantische camera-eiland op de smartphone. Daar zitten vier 50-megapixel-lenzen in verwerkt, samen met een led-flitser. Het camera-eiland steekt zelf al een stuk uit van de behuizing, maar ook daaronder neemt de achterkant in dikte toe. De bovenste helft van het toestel is namelijk zo’n 15,6 millimeter; een flinke smartphone dus.

Het scherm van de Xiaomi 13 Ultra is 6,7 inch groot en heeft een uitsparing voor de selfiecamera. Aan de zijkanten rondt deze af richting de randen. Die randen zijn – net als op de Xiaomi 13 (Pro) – afgevlakt met een glanzende afwerking. Aan de zijkant vinden we de volumeregelaars en aan- en uitknop. Onderop de smartphone is een usb-c-poort aanwezig.

Xiaomi 13 Ultra: specificaties en beschikbaarheid

Xiaomi heeft het bestaan van de 13 Ultra bevestigd, maar nog geen specificaties gedeeld. Wel gaan er een hoop geruchten over de smartphone rond. Zo verwachten we dat ‘ie draait op de Snapdragon 8 Gen 2-chip, die we kennen van meerdere vlaggenschepen van dit moment. Het scherm heeft een 2K-resolutie en soepele 120Hz-ververssnelheid.

In het grote camera-eiland vind je vier 50-megapixel-camera’s, waaronder een hoofdcamera en vermoedelijk een groothoek-, tele-, en periscooplens. Voorop vind je een 32 megapixel-selfiecamera. Ook is er tot 16GB werkgeheugen beschikbaar met maximaal 512GB aan opslagruimte. Alles wordt van stroom voorzien door een 4900 mAh-batterij, die tot 90 Watt bedraad oplaadt en 50 Watt draadloos.

De smartphone draait op MIUI 14. Dat is Xiaomi’s eigen versie van Android 13. Mogelijk lanceert de fabrikant de 13 Ultra in mei en opvallend is dat het toestel wereldwijd uitgebracht zou worden. Zijn voorganger – de Xiaomi 12 Ultra – was alleen in China beschikbaar.

Weten of een high end Xiaomi-smartphone mooie plaatjes schiet? Check dan onze camerareview van de Xiaomi 12S Ultra. Lees ook onze ervaringen met de Xiaomi 13 en 13 Pro. Die zijn al een tijdje verkrijgbaar in Nederland.

