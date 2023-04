Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 13 Pro: de 4 grootste verschillen

We waren net bekomen van de Xiaomi 13 Pro en nu staat er alweer een nóg betere smartphone klaar: de Xiaomi 13 Ultra. Maar wat zijn de grootste verschillen? We zetten ze op een rij in deze Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 13 Pro-vergelijking.

Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 13 Pro

Xiaomi kijkt niet op een vlaggenschip meer of minder. De Xiaomi 13 Pro zou prima kunnen doorgaan voor hét toptoestel van 2023, maar moet zijn meerdere erkennen in de Xiaomi 13 Ultra. In dit artikel lopen we de belangrijkste verschillen met je langs.

Voor we beginnen eerst de overeenkomsten. Beide smartphones hebben een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord en zijn dus even krachtig. Ook schrikken ze dankzij de IP68-certificering niet van water of stof en draaien ze op Android 13. Je mag zowel met de Pro als met de Ultra drie nieuwe versies van Android verwachten en vier lang beveiligingsupdates.

De Xiaomi 13 Ultra komt vooralsnog alleen in China uit, maar zal later ook op andere markten verschijnen. We hopen natuurlijk dat Nederland daar bij zit, maar weten dit niet zeker.

1. Camera’s

De Xiaomi 13 Ultra draait helemaal om fotografie. Het Chinese bedrijf noemt het toestel zelfs een camera waarmee je ook kunt bellen. Dat is misschien wat overdreven, maar vooral de 50 megapixel-hoofdcamera is erg indrukwekkend. Die heeft net als de 13 Pro een grote 1 inch-sensor, maar voegt daar een variabel diafragma aan toe.

Je kiest uit twee standen: met f/1.9 krijg je een dunne scherptediepte, waardoor de achtergrond op een natuurlijke manier wat wazig oogt. Dat is fijn om je onderwerp uit de foto te laten springen. Wil je juist dat voor- en achtergrond allebei scherp zijn? Dan stel je de camera in op f/4.0.

Xiaomi heeft ook een nieuwe UltraRAW-modus toegevoegd voor de hoofdcamera. Daarmee schiet je ongecomprimeerde RAW-foto’s in de volledige resolutie van 50 megapixel. Die kun je vervolgens gemakkelijk bewerken in Lightroom Mobile.

Op de achterzijde vind je nog drie andere 50 megapixel-camera’s, die wel beduidend kleinere sensoren hebben. Ze zullen dus ook wat minder goed presteren. Het gaat om een groothoeklens voor wijdere plaatjes en twee telelenzen: met de ene zoom je 3,2x in en met de andere haal je het beeld 5x dichterbij. Die laatste ontbreekt op de Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi heeft de camera’s ontwikkeld in samenwerking met Leica. Dat merk je ook in de app. Je kiest namelijk uit twee standen: ‘Vibrant’ als je van verzadigde kleuren houdt en ‘Authentic’ als je voor realistische tinten gaat.

2. Ontwerp en scherm

In onze review van de Xiaomi 13 Pro klaagden we over de spiegelende achterkant. Dat oogt goedkoop en bovendien zie je er gemakkelijk vingerafdrukken op. De Xiaomi 13 Ultra heeft gelukkig een fraaie, leerachtige textuur op de achterzijde. Dat houdt ook nog eens een stuk beter vast.

Het gigantische camera-eiland van de 13 Ultra is niet te missen. Het steekt een behoorlijk eind uit de behuizing, die bovendien zelf ook al iets dikker is aan de kant van het eiland. Dat zal nodig zijn om alle techniek een plekje te geven. Bovendien heeft het toestel daardoor de uitstraling van een echte camera. De 13 Pro is een meer traditionele smartphone.

Als we de telefoons omdraaien, zijn de verschillen een stuk kleiner. Beiden hebben een 6,73 inch-oled-scherm met gebogen randen en een klein gaatje voor de selfiecamera. Ook de resolutie is met 3200 bij 1440 pixels gelijk, net als de ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

De Xiaomi 13 Ultra heeft wel een hogere piekhelderheid van 2600 nits. Daarmee is dit het felste smartphonescherm ooit. De 13 Pro blijft steken op 1900 nits. Ook dat is overigens ruim voldoende om je appjes op een mooie zomerdag comfortabel te kunnen lezen.

3. Accu en opladen

De accucapaciteit van de Xiaomi 13 Ultra bedraagt 5000 mAh. Dat is iets meer dan de 13 Pro, die op 4820 mAh blijft steken. Het gaat om een verschil van een paar procent, dat je in de praktijk niet of nauwelijks zal opvallen.

Opmerkelijk is dat de goedkopere Xiaomi 13 Pro met 120 Watt oplaadt en binnen 19 minuten helemaal vol zit, terwijl de 13 Ultra ‘slechts’ 90 Watt haalt. Daardoor heb je volgens Xiaomi 35 minuten nodig voor een volledige lading. Dat is nog steeds rap, maar bij de duurste smartphone zou je ook de snelste lader verwachten.

Draadloos laden gaat op beide toestellen met een snelheid van 50 Watt. Je kunt ook accusap delen met bijvoorbeeld je oordopjes door het doosje (mits geschikt voor draadloos opladen) op de achterkant van de telefoons te leggen.

4. Prijs

De Xiaomi 13 Pro is met een adviesprijs van 1299 euro bepaald niet goedkoop te noemen. Wat de Xiaomi 13 Ultra in Nederland gaat kosten, als hij hier daadwerkelijk uitkomt, is nog niet bekend.

We kunnen natuurlijk wel een gokje wagen. In China is de Ultra 20 procent duurder dan de Pro. Als we dat omrekenen zou de smartphone hier 1558,80 euro kosten. Vermoedelijk rondt Xiaomi dat af naar 1549 of 1599 euro. Daarmee zou het één van de duurste smartphones op de markt worden.

