‘Peperdure Xiaomi 13 Ultra straks ook in Nederland verkrijgbaar’

Volgens een bekende lekker krijgt de Xiaomi 13 Ultra een wereldwijde release. De high-end smartphone zal hier waarschijnlijk peperduur zijn. Een belangrijke concurrent, de Oppo Find X6 Pro, zou juist alleen in China te koop zijn.

‘Wereldwijde release voor Xiaomi 13 Ultra’

We zijn pas net bekomen van de Xiaomi 13 Pro, maar er is nu al nieuws over een nóg betere variant van die smartphone. Xiaomi zou de Xiaomi 13 Ultra namelijk een wereldwijde release geven, aldus de doorgaans betrouwbare lekker Ice Universe. Dat is opmerkelijk, want de Xiaomi 12S Ultra kwam vorig jaar alleen in China uit.

Xiaomi lanceert de 13 Ultra mogelijk in mei. Over de precieze verbeteringen ten opzichte van de Xiaomi 13 Pro is nog weinig zeker. Waarschijnlijk schuilen die vooral in de camera’s. Het Ultra-model krijgt mogelijk een tweede 1 inch-sensor. Niet alleen de hoofdcamera, maar ook de groothoeklens zou dan zo’n grote sensor krijgen. Daardoor bevatten je foto’s nog meer details en zien ze er natuurlijker uit.

Vermeende foto van de Xiaomi 13 Ultra

Het ligt verder voor de hand dat je met de Xiaomi 13 Ultra verder in kunt zoomen dankzij een tweede telelens. Dat kennen we natuurlijk van de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Xiaomi 13 Pro heeft slechts één telecamera, waarmee je het beeld 3,2x dichterbij haalt.

Als je de Xiaomi 13 Ultra straks wil aanschaffen, moet je beschikken over een goed gevulde spaarpot. De Xiaomi 13 Pro heeft immers al een adviesprijs van 1299 euro. We durven nog niet na te denken over hoeveel de Ultra gaat kosten. Dat zou weleens meer dan 1500 euro kunnen zijn.

Oppo Find X6 Pro juist níet naar Europa?

Waar de Xiaomi 13 Ultra volgens Ice Universe dus een wereldwijde release krijgt, zou dat niet gelden voor de gelijkaardige Oppo Find X6 Pro. Die is volgens de lekker straks alleen in China te koop.

Daar staan we van te kijken, want Oppo brengt zijn vlaggenschepen al jarenlang uit in Nederland. Daar komt dit jaar dus mogelijk verandering in. De ‘gewone’ Oppo Find X6 zou dan de meest geavanceerde smartphone van het merk zijn die bij ons in de schappen ligt.

Er lekten eerder al foto’s van de Oppo Find X6 Pro. Het toestel zet net als de Xiaomi 13 Ultra zwaar in op de camera’s. Verder krijgt hij een groot 6,8 inch-oled-scherm en een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip.

