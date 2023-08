‘Xiaomi 13T (Pro) wordt duurder, maar krijgt betere camera’s’

De Xiaomi 13T en 13T Pro krijgen volgens geruchten betere camera’s dan hun voorgangers. Zo beschikken ze eindelijk over een telelens. Daar staat mogelijk wel een iets hoger prijskaartje tegenover.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Betere camera’s voor Xiaomi 13T (Pro)’

De Xiaomi 12T Pro was vorig jaar een van de eerste smartphones met een 200 megapixel-camera. Zijn goedkopere broertje, de Xiaomi 12T, had een 108 megapixel-hoofdcamera. De overige camera’s stelden echter teleur. Zo had de groothoeklens op beide toestellen een resolutie van slechts 8 megapixel. En aan de 2 megapixel-macrolens had je zelfs bijna niets.

Dit jaar gooit Xiaomi het over een andere boeg. Volgens Dealabs Magazine krijgen de Xiaomi 13T en 13 Pro allebei een 50 megapixel-hoofdcamera. Dat lijkt misschien een achteruitgang, maar de sensor is net zo groot als vorig jaar en zat eerder in de Xiaomi 12 Pro. Daarmee schiet je dus minstens zulke goede kiekjes.

Bovendien hebben de smartphones nu een 12 megapixel-groothoeklens die meer details vastlegt. De nutteloze macrocamera is verder vervangen door een 50 megapixel-telelens die het beeld 2x dichterbij haalt. Een flinke vooruitgang dus. Selfies hebben een resolutie van 20 megapixel.

De Xiaomi 12T en 12T Pro

Het grootste verschil tussen beide telefoons is de processor. De gewone Xiaomi 13T draait op een MediaTek Dimensity 8200 Ultra-chip. Dat is een subtopper die voor een vloeiende werking zorgt en de meeste games prima aankan. De 13T Pro krijgt een MediaTek Dimensity 9200+. Deze processor is razendsnel en kan zich meten met de Snapdragon 8 Gen 2, die we kennen van de OnePlus 11 en de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De smartphones hebben een 6,67 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Die van de Xiaomi 13T laad je op met 67 Watt. Als je voor de 13T Pro kiest, ligt de snelheid zelfs op 120 Watt. Daardoor zit de batterij binnen een halfuur helemaal vol. Vermoedelijk zit de benodigde adapter gewoon in de doos.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release en prijzen

Xiaomi presenteert de 13T-serie waarschijnlijk op 1 september aanstaande. De gewone 13T met 8GB RAM en 256GB opslag gaat in Frankrijk, volgens Dealabs Magazine althans, 649 euro kosten. De 12T had in Nederland vorig jaar een adviesprijs van 599 euro.

Van de Xiaomi 13T Pro zou in ieder geval een variant verschijnen met maar liefst 16GB RAM en 1TB opslag. Die gaat 999 euro kosten. We verwachten echter ook een versie met bijvoorbeeld 12GB RAM en 256GB opslag. Die is waarschijnlijk een stuk goedkoper. Ter vergelijking: de Xiaomi 12T Pro begon bij 799 euro.

Wil je geen enkel Xiaomi-nieuwtje meer missen? Houd de website dan in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Xiaomi: