Xiaomi 13T en 13T Pro worden op 26 september gepresenteerd

Xiaomi onthult eind deze maand zijn nieuwste high-end smartphones in de vorm van de Xiaomi 13T en 13T Pro. De toestellen zijn al bijna volledig gelekt.

‘Xiaomi 13T-presentatie is al snel’

Xiaomi-ceo Lei Jun deelt op X (voorheen Twitter) de officiële uitnodiging voor het event. Hierdoor weten we dat de nieuwe high-end telefoons van het Chinese bedrijf niet lang meer op zich laten wachten. Hierbij gaat het om de Xiaomi 13T en 13T Pro. De smartphones worden later deze maand, op dinsdag 26 september, onthuld.

Xiaomi organiseert een evenement in Berlijn om de nieuwe smartphones aan de wereld te tonen. De presentatie gaat om 14.00 uur van start en is op de website van Xiaomi te volgen. De Xiaomi 12T en 12T Pro, de directe voorgangers van de nieuwe telefoons, werden vorig jaar op 4 oktober gepresenteerd. Anderhalve week later werden ze uitgebracht voor respectievelijk 599 en 799 euro.

De 13T en 13T Pro worden vermoedelijk duurder. Volgens een eerder lek krijgt het instapmodel een adviesprijs van 649 euro. Hierbij gaat het om de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Van de 13T Pro verschijnt een variant met 16GB RAM en 1TB opslag en die moet 999 euro kosten. We verwachten dat Xiaomi ook een goedkopere uitvoering lanceert.

Dit weten we al

Over de Xiaomi 13T (Pro) is veel bekend. Sterker nog: onlangs dook een unboxingvideo op waarin de nieuwe smartphone volledig te zien is. De 13T krijgt een 6,67 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 144Hz. Ook beschikt de telefoon over een MediaTek Dimensity 8200-Ultra processor en een 5000 mAh-accu die razendsnel (maximaal 120 Watt) kan opladen.

Verder hebben geruchten het over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 50 megapixel-zoomcamera en 20 megapixel-selfielens. De Xiaomi 13T Pro zou een snellere Dimensity 9200-processor en betere camera’s hebben. Beide toestellen draaien op Android 13 met de bekende MIUI-software van Xiaomi. Binnenkort brengt Google echter Android 14 uit. Mogelijk introduceert Xiaomi met de 13T (Pro) ook een nieuw updatebeleid.

