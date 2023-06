‘Specificaties gelekt: Xiaomi 13T (Pro) krijgt indrukwekkend scherm’

Volgens lekkers komt Xiaomi met twee nieuwe smartphones op de proppen. Het gaat om de Xiaomi 13T en 13T Pro met beide indrukwekkende hardware. In dit artikel zetten we de specificaties voor je op een rij, dus lees verder.

Xiaomi 13T en 13T Pro krijgen 144Hz-scherm

Smartphonefabrikant Xiaomi bracht dit jaar als meerdere toptoestellen uit in de vorm van de Xiaomi 13, 13 Pro en 13 Ultra. Nu – een aantal maanden later – verschijnen her en der geruchten over nieuwe toestellen in deze lijn, namelijk de Xiaomi 10T en 10T Pro. We lopen de verwachte specificaties voor je langs.

Dat de twee toestellen eraan komen, beweert de bekende lekker SnoopyTech. Hij zette voor beide nieuwe smartphones de hardware op een rij, te beginnen met de schermen. Beide toestellen zijn namelijk uitgerust met een 144Hz amoled-scherm. Dat betekent dat ze 144 beelden per seconde tonen, wat zorgt voor een extra soepele gebruikservaring. De vorige Xiaomi 13-modellen gaan tot maximaal 120Hz.

Xiaomi 13 Ultra

Ook worden beide smartphones aangedreven door een high end chip. Om welke het gaat, wordt niet benoemd, maar we verwachten de nieuwste Snapdraong-chip. De Xiaomi 13T heeft daarbij 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte voor foto’s en video’s. De 13T Pro komt in een 12/512GB-variant.

Beide smartphones komen met een batterij van 5000 mAh, wat meer dan genoeg is voor een dag intensief gebruik. De 13T laadt deze met 67W op en de 13T Pro gaat nog een stapje verder met 120W. De benodigde snelladers worden volgens de bron meegeleverd. Welke camera’s er op de Xiaomi’s te vinden zijn, is nog onbekend. Wel weten we dat ze ontwikkeld zijn in samenwerking met Leica.

Lancering op 1 september

Xiaomi heeft de 13T en 13T Pro nog niet officieel aangekondigd, maar volgens SnoopyTech mogen we ze verwachten op de eerste van september. Voor een prijs van omgerekend 694 euro heb je de Xiaomi 13T in het zwart en je betaalt 926 euro voor de Xiaomi 13T Pro in het groen. We moeten nog afwachten of de smartphones ook naar Nederland komen.

Wat verwacht jij van de Xiaomi 13T en 13T Pro? Laat het weten in de reacties hieronder en check het laatste Xiaomi-nieuws.