Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro: de 6 belangrijkste verschillen

De Xiaomi 13T Pro is een interessante high-end telefoon, maar wat zijn de verschillen met zijn voorganger? We zetten ze voor je op een rij in deze Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro-vergelijking.

Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro

In de T-serie van Xiaomi vind je high-end telefoons die net iets goedkoper zijn dan toestellen als de Xiaomi 13 Pro of 13 Ultra. De Xiaomi 13T Pro is de nieuwste telg van deze familie en biedt een aantal fijne verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Welke dat zijn, lees je in onze Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro-vergelijking.

Er is trouwens ook een goedkopere versie van dit toestel: de Xiaomi 13T. We schreven eerder een vergelijking tussen die smartphone en zijn voorganger: Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T.

1. Mediatek in plaats van Qualcomm

In de Xiaomi 12T Pro zat een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste Qualcomm-processor van dat moment. Bij de 13T Pro koos Xiaomi voor een concurrent van MediaTek: de Dimensity 9200 Plus. Dat is de beste chip die MediaTek op dit moment maakt. In de praktijk is hij ongeveer net zo snel als de Snapdragon 8 Gen 2 die bijvoorbeeld in de genoemde Xiaomi 13 Ultra zit.

Een mogelijk nadeel is wel dat veel gamestudio’s hun spellen optimaliseren voor de processoren van Qualcomm. Je haalt dus wellicht een minder hoge framerate dan met de nieuwste Snapdragon. Verder is het een uitstekende chip waar je vele jaren mee vooruit kunt.

Ook goed om te weten: de accu heeft weer een capaciteit van 5000 mAh en laadt met 120 Watt net zo razendsnel op als vorig jaar.

2. Feller scherm

Net als zijn voorganger heeft de Xiaomi 13T Pro een 6,7 inch-oled-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. Ook de ververssnelheid van 120Hz is gelijk gebleven. De maximale helderheid is wel flink omhoog gegaan. Haalde de 12T Pro nog maximaal 900 nits, bij de 13T Pro is dat 1200 nits, met uitschieters naar maar liefst 2600 nits als je bijvoorbeeld hdr-films bekijkt.

Daarmee is het scherm van de nieuwe smartphone dus een heel stuk feller. Dat zul je op zonnige zomerdagen zeker merken.

3. Betere camera’s

In onze review van de Xiaomi 12T Pro klaagden we over het camerasysteem. Met de 200 megapixel-hoofdcamera was weinig mis, maar de 8 megapixel-groothoeklens en zeker de 2 megapixel-macrolens staken daar nogal schril bij af.

Gelukkig heeft Xiaomi naar die kritiek geluisterd. De hoofdcamera heeft nu een lagere resolutie van 50 megapixel, maar de sensor is nieuwer en vrijwel net zo groot. Je zult er in de praktijk foto’s van dezelfde kwaliteit mee schieten. Bovendien heeft de groothoeklens nu een bruikbaardere resolutie van 12 megapixel, waardoor je wijdere kiekjes meer details hebben.

De derde camera is de grootste klapper. Dat is geen macrolens meer, maar een 50 megapixel-telelens waarmee je het beeld 2x dichterbij haalt. Dat is natuurlijk geen enorme zoom, maar hij is wel een stuk nuttiger.

Verder zijn de camera’s nu, net als bij de Xiaomi 13 Pro en Ultra, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Dat moet voor nog mooiere kleuren zorgen.

4. Nu echt waterbestendig

De Xiaomi 12T Pro was één van de weinige high-end smartphones met een karige IP53-certificering. Daarmee was hij slechts spatwaterdicht en niet volledig beschermd tegen stof. Dat is de 13T Pro wel. Die heeft een IP68-certificaat en kun je maximaal 30 minuten onderdompelen in water op 1,5 meter diepte.

5. Meer RAM voor dezelfde prijs

De goedkoopste versie van de Xiaomi 13T Pro heeft een adviesprijs van 799 euro. Dat is net zo duur als vorig jaar. Daarvoor krijg je wel 12GB RAM en 256GB opslag. Bij het instapmodel van de 12T Pro kreeg je ‘slechts’ 8GB RAM. Er is ook een variant met 512GB RAM, waar je 899 euro voor kwijt bent.

Vind je dat toch te duur? De Xiaomi 12T Pro is ook nog steeds te koop en kost momenteel € 579,-.

Xiaomi heeft het updatebeleid van de 13T Pro verder verbeterd. De smartphone draait uit de doos op Android 13, met daaroverheen de MIUI 14-softwarelaag die het uiterlijk aanpast en enkele functies toevoegt. Je mag vier grote upgrades verwachten en zit dus tot en met Android 17 goed.

Daarnaast belooft Xiaomi vijf jaar lang regelmatig beveiligingspatches uit te brengen, die het toestel beschermen tegen hackers. De 12T Pro kreeg drie grote upgrades en vier jaar beveiligingspatches.

