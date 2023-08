‘Onaangekondigde Xiaomi 13T al te bewonderen in YouTube-video’

De Xioami 13T is nog niet officieel aangekondigd, maar geruchten over de Android-smartphone verschijnen al her en der. Nu heeft een YouTuber zelfs een volledige video gemaakt waarin hij de smartphone uitpakt en laat zien.

Xiaomi 13T unboxing verschijnt vroeg

De Xiaomi 13T heeft te vroeg het daglicht gezien. We verwachten de aankondiging van de smartphone pas volgende maand, maar dankzij een enthousiaste techjournalist in Guatemala weten we nu precies hoe de smartphone er van binnen en buiten uitziet.

De YouTuber Eufracio López 502 plaatste een video waarin hij de Xiaomi 13T uit de doos haalt, laat zien en hij bladert zelfs door het instellingenmenu heen. Eufracio heeft het toestel in het zwart en groen en in de beschrijving van de video heeft hij zelfs specificaties van de smartphone gezet.

‘Dit zijn de specificaties van de Xiaomi 13T’

De Xiaomi-telefoon is uitgerust met een 144Hz-oled-scherm. Dat laat de telefoon snel aanvoelen. Verder is de behuizing van de voor- en achterkant van glas en waterdicht. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie, zodat foto’s en video’s minder snel bewogen zijn.

De smartphone wordt volgens de YouTuber aangedreven door een chip van MediaTek: de Dimensity 8200 Ultra, wat de smartphone geschikt maakt voor gamen en dagelijkse bezigheden. De Xiaomi 13T gaat het met een batterij van 5000 mAh gemakkelijk een dag uithouden en hij laadt bedraad op met maximaal 67 Watt.

Eerder verschenen ook specificaties van de Xiaomi 13T. GizmoChina stelde dat de smartphone tegelijk uitkomt met een Xiaomi 13T Pro, een nog snellere smartphone. Wat de Xiaomi 13T betreft meldt de website dat het scherm een resolutie heeft van 2712 bij 1200 pixels, dat er 8GB aan werkgeheugen is en 256GB aan opslagruimte.

Naast de eerder genoemde hoofdcamera krijgt de smartphone ook een groothoeklens van 12 megapixel. De 13T draait op Android 13 met Xiaomi’s eigen schil eroverheen. Er is ook een vingerafdrukscanner aan boord.

Wat vind jij? Is de Xiaomi 13T een telefoon waar jij naar uitkijkt? Houd dan Android Planet in de gaten, want wij houden je up-to-date met het laatste Android-nieuws. Voeg ons daarom ook zeker toe aan je Google Nieuws-overzicht. Zo mis je helemaal niks.

