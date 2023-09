Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T: de 5 belangrijkste verschillen

Nu de Xiaomi 13T officieel is gepresenteerd, ben je misschien benieuwd naar de verschillen met zijn voorganger. We lopen ze met je langs in deze Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T-vergelijking!

Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T

De laatste jaren kun je er de klok op gelijk zetten: in het najaar brengt Xiaomi een tweetal betaalbare vlaggenschepen uit in zijn T-serie. Die beschikken over prima specificaties, maar zijn net wat minder luxe dan toestellen als de Xiaomi 13 Pro. Dit jaar gaat het om de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro.

Die eerste variant is de goedkoopste van het stel en kost 649 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Het toestel is daarmee 50 euro duurder dan zijn voorganger, maar heeft ook twee keer zoveel opslag. Benieuwd naar meer verschillen? We zetten ze op een rij in deze vergelijking tussen de Xiaomi 13T vs de Xiaomi 12T.

1. Nieuwere processor

De 13T draait op een Mediatek Dimensity 8200 Ultra-chip. Dat is een bescheiden update ten opzichte van de 12T, die een Mediatek Dimensity 8100 Ultra aan boord had. De nieuwe versie is sneller, maar wereldschokkend is het verschil niet. Qua prestaties is dit toestel nog steeds een subtopper. Vrijwel alles wat je doet verloopt soepel en snel. Alleen als je veel gamet of bijvoorbeeld video’s bewerkt, zul je merken dat het geen high-end processor is.

2. Feller scherm

Net als de 12T heeft ook de 13T een 6,67 inch-oled-scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. De verversingssnelheid is omhoog gegaan van 120 naar 144Hz, maar daar zul je weinig van merken. Wat je vermoedelijk wél opvalt is de hogere helderheid. Die bedraagt 2600 nits, wat een stuk feller is dan vorig jaar. Je appjes aflezen in de zon zou daarom geen probleem meer mogen zijn.

3. Beter camerasysteem

In onze review van de Xiaomi 12T (Pro) klaagden we over de onevenwichtige camera’s. De hoofdcamera had een hoge resolutie van 108 megapixel, maar de groothoeklens bleef steken op slechts 8 megapixel. De macrocamera met zijn miezerige 2 megapixel was zelfs zo goed als nutteloos.

We willen heus niet beweren dat het door ons komt, maar de Xiaomi 13T doet het veel beter. De hoofdcamera heeft nu een resolutie van ‘slechts’ 50 megapixel, maar dat is meer dan genoeg voor scherpe plaatjes. De groothoeklens is nu 12 megapixel, wat hem een stuk bruikbaarder maakt. Bovendien is de macrocamera vervangen door een telelens die het beeld 2x dichterbij haalt. Daarmee heeft de 13T nu een prima allround camerasysteem.

Uit de doos draait de Xiaomi 13T op Android 13, met daaroverheen de MIUI 14-softwarelaag die het uiterlijk aanpast en enkele functies toevoegt. Xiaomi verbetert het updatebeleid: je krijgt nu vier grote nieuwe versies van Android, waar dat er bij de 12T nog drie waren. Bovendien mag je vijf jaar lang beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden. Dat waren er bij het vorige model vier. Xiaomi loopt qua updatebeleid nu gelijk met Samsung.

5. Trager opladen

Tot nu toe hebben we alleen verbeteringen genoemd, maar er is ook één vlak waarop de 13T minder goed presteert dan zijn voorganger. De accu (die met 5000 mAh net zo groot is gebleven) laadt namelijk op met een maximale snelheid van 67 Watt. Dat is best snel, maar toch een stuk trager dan de 120 Watt van de Xiaomi 12T. De lader zit gelukkig wel nog steeds in de doos.

Conclusie Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T-vergelijking

Qua prestaties mag de Xiaomi 13T dan geen enorme sprong vooruit zetten, toch is het toestel behoorlijk aangepakt. De verbeteringen aan het scherm en de camera’s zijn erg welkom en wissen de belangrijkste minpunten van zijn voorganger uit. Ook wordt het toestel een jaar langer ondersteund.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de 12T opeens een slecht toestel is. Bovendien haal je hem nu al voor € 436,- in huis. Dat is flink goedkoper dan de nieuwe variant én hij laadt sneller op.

