Xiaomi 14 (Pro) wordt op 25 februari voor Europa onthuld

De smartphones zijn al in China gepresenteerd en het was dan ook wachten op de Europese onthulling. Op 25 februari komen we alles over te weten over de Xiaomi 14 en 14 Pro.

Xiaomi 14 binnenkort naar Europa

Xiaomi heeft er een handje van om smartphones eerst in China te onthullen en pas later naar andere landen te brengen. Dat is ook het geval bij de aankomende Xiaomi 14-serie, die eind oktober werd onthuld. Nu heeft het bedrijf laten weten dat de Europese onthulling op 25 februari plaatsvindt.

De dag wordt er een evenement gehouden, waarschijnlijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Android Planet is natuurlijk aanwezig op de beurs, dus het kan maar zo dat we direct verslag doen vanaf het evenement of daar onze eerste hands-on kunnen maken.

Details zijn nog niet bekend, maar in de aankondigingsposter zien we dat er gesproken wordt over de Xiaomi 14 Series, waardoor we er vanuit gaan dat er meerdere telefoons verschijnen. De Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro zijn al uitgebracht in China, maar volgens geruchten brengt de fabrikant het Pro-model niet naar Europa. In plaats daarvan wordt er gespeculeerd over de Xiaomi 14 Ultra met nog betere (camera)specificaties.

Meer over de Xiaomi 14-toestellen

De Xiaomi 14 is een relatief kleine high-end smartphone door het scherm van 6,36 inch. Naast de Snapdragon 8 Gen 3-chip is er minimaal 8GB RAM aanwezig en 256GB opslag en in totaal zijn er vier camera’s aan boord.

De reguliere hoofdcamera, groothoeklens en zoomlens hebben elk een resolutie van 50 megapixel. Het toestel bevat stereospeakers, is uitgerust met een IP68-certificering en draait op Android 14 met daaroverheen de HyperOS-schil.

Het Pro-model beschikt over een groter display van 6,73 inch met een hogere resolutie, waardoor alles er nog scherper uitziet. Ook is de batterijcapaciteit iets hoger met 4880 mAh ten opzichte van de 4610 mAh-accu van de normale Xiaomi 14.

Het kleine model laadt op met maximaal 90 Watt via een kabel, de Xiaomi 14 Pro met 120 Watt. Beide toestellen kunnen ook draadloos opgeladen worden en bieden reverse charging om draadloze oordopjes of smartwatches mee op te laden.

Op het evenement worden ook de Europese prijzen bekendgemaakt, waarvan we verwachten dat die rond het prijspunt van de 13-serie liggen. De Xiaomi 13 kwam op de markt voor 999 euro, terwijl de Xiaomi 13 Pro een adviesprijs had van 1299 euro.

