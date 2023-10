Xiaomi 14 officieel: compacte smartphone met de snelste chip

Xiaomi heeft in het buitenland de Xiaomi 14 aangekondigd. De smartphone valt op door de compacte behuizing en beschikt over de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 3-chip. Lees hier alles over de telefoon.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 14 officieel: dit moet je weten

Zoals verwacht heeft Xiaomi zojuist zijn nieuwste high-end smartphone aangekondigd: de Xiaomi 14. De opvolger van de Xiaomi 13 is de eerste smartphone met de Snapdragon 8 Gen 3-processor. Deze chip gaan we het komende jaar in veel meer duurdere Android-smartphones zien.

De Snapdragon 8 Gen 3 is krachtiger dan zijn voorganger (de Gen 2) en gaat ook zuiniger met energie om. Daarnaast is de gpu (de grafische processor) sneller en efficiënter bij het spelen van games. Xiaomi stopt standaard 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslag in het nieuwe toestel. Ook zijn er versies met meer werk- en opslaggeheugen.

Net als zijn voorganger heeft de Xiaomi 14 een scherm van 6,36 inch. Dat is relatief klein en daardoor is de telefoon handzamer en makkelijker met één hand te bedienen. De resolutie is omhoog gegaan, waardoor beelden scherper ogen. Het scherm heeft erg dunne randen en bovenin een klein gat voor de selfiecamera.

Belangrijk is dat het display veel helderder kan dan dat van de Xiaomi 13. De Chinese fabrikant heeft het over een piekhelderheid van 3000 nits. Ter vergelijking: de Xiaomi 13 haalt maximaal 1900 nits. De Pixel 8 Pro, het huidige toptoestel van Google, komt tot 2400 nits. De hoge helderheid komt van pas als je het scherm buiten in fel zonlicht wil aflezen.

De Xiaomi 14 draait beschikt verder over de nieuwe HyperOS-software. Deze ‘skin’ is de opvolger van MIUI, het laagje software dat Xiaomi tot nu toe over Android heen legde. HyperOS is gebaseerd op het nieuwe Android 14. Het is onduidelijk hoe het zit met het updatebeleid voor de Xiaomi 14.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie 50 megapixel-camera’s en snelladen

Kijken we naar de achterkant, dan zien we een behoorlijk groot camera-eiland met daarin drie lenzen en een flitser. De Xiaomi 14 maakt foto’s met de 50 megapixel-hoofdcamera en heeft ook een 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens. Laatstgenoemde biedt iets meer dan 3x optische zoom (inzoomen zonder kwaliteitsverlies).

Door de IP68-certificatie is de smartphone stof- en waterbestendig, net als de meeste high-end Android-telefoons. De accu is met 4610 mAh iets groter geworden en laadt bovendien sneller op. Het toestel haalt een maximale snelheid van 90 Watt, terwijl dit bij de Xiaomi 13 ‘maar’ 67 Watt is. Draadloos opladen is ook aanwezig en gaat met maximaal 50 Watt.

Xiaomi 14 Pro

Ook nieuw is de Xiaomi 14 Pro. De opvolger van de Xiaomi 13 Pro heeft een groter 6,73 inch-scherm met een hogere resolutie en dezelfde maximale helderheid. Het toestel beschikt bovendien over de Snapdragon 8 Gen 3-processor en heeft standaard meer werkgeheugen (12GB) dan zijn kleinere broertje.

Daarnaast heeft de Pro-smartphone een grotere 4880 mAh-batterij die met maar liefst 120 Watt kan opladen. Het scherm is aan alle zijkanten licht gebogen, waardoor de randen dunner lijken. Een belangrijk verschil met de ‘normale’ Xiaomi 14 is dat de Pro een hoofdcamera met een variabel diafragma heeft. De groothoeklens en zoomcamera zijn wel hetzelfde.

Prijzen en release

De Xiaomi 14 is aangekondigd in China daar meteen te bestellen. De goedkoopste versie, met 8GB RAM en 256GB opslag kost 3999 yuan. Dat is omgerekend zo’n 518 euro. De meest uitgebreide variant (16GB / 1TB) heeft een prijs van omgerekend 648 euro. Het toestel verschijnt in meerdere kleuren: zwart, wit, groen en roze.

Het instapmodel van de Xiaomi 14 Pro wordt omgerekend voor 649 euro verkocht. De duurste variant gaat in China voor omgerekend 779 euro over de toonbank.

Het is onduidelijk wanneer de Xiaomi 14 in Europa wordt uitgebracht. Zijn voorganger lanceerde eind vorig jaar in China en verscheen dit jaar in februari in Nederland. De Xiaomi 13 heeft een forse adviesprijs van 999 euro, maar haal je op dit moment voor € 759,- in huis. De Xiaomi 13 Pro heeft een adviesprijs van maar liefst 1299 euro en kost nu € 1.149,-.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Het laatste nieuws over Xiaomi: