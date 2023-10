‘Renders tonen nieuwe Xiaomi 14 Pro met enorm camera-eiland’

De aankondiging van de Xiaomi 14 Pro zou niet lang meer op zich laten wachten. Van de smartphone zijn nu scherpe renders gelekt die het design laten zien.

Bekijk de Xiaomi 14 Pro-renders

Xiaomi brengt zeer regelmatig nieuwe smartphones uit en voor volgende maand zou de lancering van de Xiaomi 14-reeks gepland staan. Van de Xiaomi 14 Pro zijn nu scherpe afbeeldingen gelekt door insider OnLeaks, in samenwerking met de website 91Mobiles. De renders laten een aantal duidelijke veranderingen zien.

Zo krijgt de Xiaomi 14 Pro een ‘plat’ scherm van waarschijnlijk 6,6 inch. De Xiaomi 13 Pro, die sinds maart dit jaar in Nederland te koop is, heeft een iets groter display met gebogen schermranden. Die gebogen randen zien er weliswaar luxer uit, maar voegen vaak in de praktijk weinig tot niets toe.

Door de platte randen ziet de 14 Pro er wel dikker uit dan zijn voorganger. Ook opvallend is het grote camera-eiland achterop, waar vier lenzen in zitten. Het eiland steekt ook duidelijk uit de behuizing. Over de camera’s zelf is weinig bekend, al zou de Xiaomi-smartphone wel een 50 megapixel-hoofdcamera hebben.

De verwachting is dat de Xiaomi 14 Pro volgende maand, of misschien al eerder, worden aangekondigd. Volgens een gerucht zou de onthulling op 27 oktober plaatsvinden, al is dit niet door de Chinese fabrikant bevestigd. Naast de 14 Pro verschijnt hoogstwaarschijnlijk ook de reguliere Xiaomi 14 en een Lite-variant. Onlangs zijn de Xiaomi 13T en 13T Pro uitgebracht.

Opvolger van Xiaomi 13 Pro

De Xiaomi 14 Pro beschikt mogelijk over de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 3-processor. Deze chip is weer iets vlotter dan de Gen 2 en zou later deze maand door Qualcomm worden gepresenteerd. Geruchten hebben het ook over een 4860 mAh-accu, die zowel bedraad (120 Watt) als draadloos (50 Watt) snel oplaadt.

De voorganger van het toestel is de Xiaomi 13 Pro. Deze smartphone is zoals gezegd al een tijdje in Nederland verkrijgbaar. Hij heeft een stevige adviesprijs van 1299 euro, al kost de telefoon op dit moment nog € 1.099,-. Meer weten? Check dan de Xiaomi 13 Pro review, waarvan je hieronder alvast de conclusie leest.

De Xiaomi 13 Pro is zonder meer een goede smartphone. Hij is razendsnel, heeft een prachtig scherm en laadt zeer rap op. Het toestel rekent bovendien af met de belangrijkste pijnpunten van zijn voorganger.

Toch staat er ‘slechts’ een 7,5 boven deze review. 1299 euro is ontzettend veel geld en daarvoor mag je op ieder vlak het beste van het beste verwachten. Dat kan deze Xiaomi 13 Pro niet bieden. De hoofdcamera is puik, maar de telecamera en zeker de groothoeklens zijn, voor deze prijs althans, onder de maat. Bovendien zorgt de software bij weinig licht vaak voor kunstmatig ogende plaatjes.

Verder zijn we geen fan van het glimmende design en zit de software nog altijd vol gesponsorde apps. Dat is misschien acceptabel bij goedkopere smartphones, maar niet bij een vlaggenschip met deze prijs. Daarom is het moeilijk om de Xiaomi 13 Pro aan te raden.

