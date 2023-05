‘Xiaomi 14 Pro krijgt dunste schermranden ooit’

Het duurt nog wel even voor de Xiaomi 14 Pro verschijnt, maar toch zijn er al renders verschenen van deze smartphone. Daarop zijn extreem dunne schermranden te zien, die bovendien aan alle kanten symmetrisch lijken. Ook de eerste specificaties zijn gelekt.

‘Renders laten Xiaomi 14 Pro zien’

De Xiaomi 13 Pro ligt pas een paar maanden in de winkel, maar het Chinese bedrijf is al met zijn opvolger bezig. De vaak betrouwbare lekker Ice Universe deelde renders van wat de Xiaomi 14 Pro zou zijn. Deze computerafbeelding is gemaakt op basis van informatie van insiders. Hij geeft waarschijnlijk een goed beeld van hoe het toestel eruit zal zien.

Wat direct opvalt zijn de extreem dunne schermranden. Vooral aan de onder- en bovenkant heeft Xiaomi de kaasschaaf gebruikt: deze randen lijken veel minder minder dik dan bij het huidige model. Bovendien zijn ze nu volledig symmetrisch, wat er bijzonder fraai uitziet.

Wie dacht dat de selfiecamera zo langzamerhand onder het scherm kan verdwijnen, wordt wel teleurgesteld. De Xiaomi 14 Pro heeft volgens de render van Ice Universe gewoon nog een gaatje in het display voor deze lens.

Eerste specificaties

Een andere lekker, Digital Chat Station, postte op het Chinese sociale netwerk Weibo ook de eerste specificaties van de Xiaomi 14 Pro. Het toestel zou draaien op de nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 3-chip, die voor uitstekende prestaties moet zorgen. De smartphone krijgt weer een 5000 mAh-accu, die je rap kunt opladen met 120 Watt. Draadloos bedraagt de snelheid 50 Watt.

Mogelijk krijgt de 14 Pro verder een periscopische telelens om verder mee in te zoomen. Die waren tot nu toe voorbehouden aan de nog duurdere Ultra-versies.

Aankondiging in december?

De Xiaomi 14 Pro wordt waarschijnlijk in december aangekondigd, maar ligt op zijn vroegst begin volgend jaar in de Nederlandse winkels. Wat hij gaat kosten is nog niet bekend. Zijn voorganger heeft hier een stevige adviesprijs van 1299 euro. Wil je weten of de smartphone dat geld waard is? Lees dan onze uitgebreide review van de Xiaomi 13 Pro.

