High-end Xiaomi 14 Ultra komt naar Nederland

Er gingen al geruchten over, maar Android Planet kan bevestigen dat de Xiaomi 14 Ultra inderdaad in Nederland te koop zal zijn. Dat geldt vermoedelijk niet voor de goedkopere Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 Ultra straks ook in Nederland verkrijgbaar

Op 25 februari presenteert Xiaomi zijn Xiaomi 14-serie voor de Europese markt. We mogen in Nederland in ieder geval rekenen op de gewone Xiaomi 14, maar ook op de Xiaomi 14 Ultra. Dat ontdekte Android Planet na een tip van één van onze lezers. Dank Dennis!

Wie zich registreert op de Nederlandse website van Xiaomi krijgt namelijk een kortingscoupon. Daarmee kun je de Xiaomi 14 Ultra tussen 25 februari en 31 maart aanschaffen met 200 euro voordeel. Dat bevestigt uiteraard dat het toestel inderdaad bij ons te koop zal zijn.

Er gingen al langer geruchten dat Xiaomi zijn Ultra-model naar Europa zou brengen. Vermoedelijk blijft de 14 Pro juist achter in China.

Wat de Xiaomi 14 Ultra gaat kosten, is nog niet bekend. Volgens de Griekse website Techmaniacs bedraagt de adviesprijs van de gewone Xiaomi 14 straks 1099 euro. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 512GB opslag. De Ultra zal dus nog een stuk duurder zijn.

Meer over de Xiaomi 14 Ultra

De Xiaomi 14 Ultra is de meest high-end smartphone die Xiaomi in 2024 aanbiedt. Hij heeft een 6,73 inch-oled-scherm met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Ook de helderheid ligt waarschijnlijk erg hoog, maar exacte getallen hebben we nog niet.

De motor van deze smartphone is een Snapdragon 8 Gen 3-chip, de snelste processor van dit moment. Dankzij de grote batterij van 5300 mAh kom je niet snel zonder accusap te zitten. Opladen gaat met 90 Watt lekker rap, waardoor je na zo’n 35 minuten weer een volle batterij hebt. Draadloos laden kan vermoedelijk met een snelheid van 50 Watt.

Uitstekende camera’s

Xiaomi legt verder veel nadruk op fotografie. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft een variabel diafragma. Je kiest voor f/1.63 als je wil dat de achtergrond mooi onscherp is. Wanneer je juist alle elementen in je foto scherp wil afbeelden, kies je voor f/4.0.

Er zijn nog drie andere camera’s aanwezig op de achterkant, die ook een resolutie van 50 megapixel hebben. Het gaat om een groothoeklens voor wijdere plaatjes en twee telelenzen om mee in te zoomen. Ze halen het beeld respectievelijk 3,2x en 5x dichterbij. Alle camera’s laten meer licht binnen dan op de Xiaomi 13 Ultra, waardoor ze beter presteren in het donker. Leica zorgt wederom voor de kleurafstelling, wat extra fraaie kiekjes moet opleveren.

