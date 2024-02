Xiaomi 14 Ultra officieel: indrukwekkende camera’s en hardware

Xiaomi heeft de 14 Ultra officieel uit de doeken gedaan in China. De smartphone valt op door zijn flinke set camera’s en is ook binnenin voorzien van high-end hardware. Lees er hier alles over.

Xiaomi 14 Ultra onthuld met vier 50MP-camera’s

In China heeft Xiaomi een nieuw vlaggenschip gelanceerd: de Xiaomi 14 Ultra. Wat meteen opvalt is het enorme camera-eiland aan de achterkant. Hierin zijn lenzen geplaatst die is in samenwerking met cameraspecialisten van Leica zijn ontwikkeld.

De hoofdcamera heeft een 50 megapixel-sensor van Sony. Deze heeft een grootte van 1 inch en vangt daardoor meer licht op dan de gemiddelde smartphonecamera. Met het zogeheten Xiaomi AISP zet de fabrikant kunstmatige intelligentie in om foto’s nog beter te belichten.

De andere drie camera’s hebben dezelfde hoeveelheid megapixels maar met een andere sensor. Dit zijn de groothoeklens, 3,2x-telelens en periscooplens die tot vijf keer vergroot. Samen maakt dit een indrukwekkende en veelzijdige set aan camera’s op de Xiaomi 14 Ultra.

Ook andere specificaties zijn high-end

Aan de andere kant van de smartphone vind je het 6,73-inch-oled-scherm. Dit heeft een maximale helderheid van 3000 nits en een ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap draait de Snapdragon 8 Gen 3. Dat is momenteel de nieuwste en krachtigste mobiele chip. Deze wordt ondersteund door maximaal 16GB aan werkgeheugen en er is tot 1TB aan interne opslagruimte.

De batterij is met 5300 mAh groter dan de meeste high-end toestellen en laadt met maximaal 90 watt op. De 14 Ultra ondersteunt 5G-verbindingen, is stof- en waterdicht door de IP68-certificering en draait op Android 14.

In China gaat de smartphone over de toonbank voor omgerekend 833 euro. Op 25 februari wordt het toestel wereldwijd gelanceerd tijdens het Mobile World Congress, waaronder in Nederland. Dat weten we door een aanbieding op de Nederlandse winkel van Xiaomi.

Naast de 14 Ultra verschijnt hier ook de reguliere Xiaomi 14. Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar die zullen een stuk hoger liggen dan in China.

