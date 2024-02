‘Xiaomi 14 Ultra te zien op renders, krijgt gigantisch camera-eiland’

Er zijn renders gelekt van de Xiaomi 14 Ultra, die op 25 februari wordt gepresenteerd. Het high-end toestel krijgt net als zijn voorganger een enorm camera-eiland. De smartphone verschijnt in meerdere varianten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders tonen Xiaomi 14 Ultra’

Eerder deze week ontdekte Android Planet dat Xiaomi zijn nieuwe high-end smartphone ook in Nederland uitbrengt. Nu kunnen we je renders laten zien van deze Xiaomi 14 Ultra. Ze zijn afkomstig van de website MySmartPrice. Mogelijk gaat het zelfs om officiële foto’s van het toestel.

De telefoon heeft veel weg van zijn voorganger, de Xiaomi 13 Ultra. We zien weer een enorm camera-eiland dat een flink stuk uit de behuizing steekt. Hij lijkt zelfs weer wat groter geworden te zijn. Opvallend is verder dat de smartphone overal even dun is. De 13 Ultra (die je hierboven ziet) was aan de bovenkant dikker dan aan de onderkant, waardoor hij iets weg had van een compactcamera.

De renders laten twee kleuren zien: zwart en wit. Dat zijn echter niet de enige opties waar je uit kunt kiezen. Er komen varianten met een aluminium én met een titanium frame. Die laatste zal wat lichter en vermoedelijk ook duurder zijn. Verder kies je uit versies met een leren behuizing, die op de foto’s hierboven staan afgebeeld, of met een glazen achterzijde.

Het is overigens onzeker of Xiaomi deze varianten allemaal in Nederland uitbrengt. De voorkant is niet zichtbaar op de renders, maar daar kunnen we wel naar raden: reken op dunne randen en een gebogen scherm. De selfiecamera zal in een klein gaatje bovenin het display zitten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Xiaomi 14 Ultra

Vrijwel alle specificaties van de Xiaomi 14 Ultra liggen al op straat. Het oled-scherm heeft een grootte van 6,73 inch en een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Dankzij de snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip kun je zelfs zware 3D-games moeiteloos spelen. Daar zit 16GB RAM bij en minimaal 256GB opslag. De grote 5300 mAh-accu laad je met de 90 Watt-lader in zo’n 35 minuten volledig op.

In dat grote camera-eiland vinden we vier lenzen: de 50 megapixel-hoofdcamera heeft een variabel diafragma, waardoor je achtergronden zowel scherp als onscherp kunt vastleggen. De andere drie camera’s hebben eveneens een resolutie van 50 megapixel. Het gaat om een groothoeklens voor wijdere plaatjes en twee telelenzen. Die halen het beeld 3,2x en 5x dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Xiaomi presenteert de 14 Ultra dus op 25 februari. Wat het toestel gaat kosten, is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk komt ook de reguliere Xiaomi 14 naar Nederland. Die is kleiner en heeft iets minder indrukwekkende specificaties.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Xiaomi: