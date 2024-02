‘Xiaomi 14 Ultra krijgt beste smartphonecamera’s ooit’

Veel specificaties van de Xiaomi 14 Ultra liggen op straat. Het high-end toestel lijkt vooral interessant voor fotografen. De camera’s krijgen namelijk lenzen die nog meer licht binnenlaten dan voorheen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties Xiaomi 14 Ultra uitgelekt’

Op 25 februari aanstaande wordt de Xiaomi 14-serie aangekondigd voor de Europese markt. Welke smartphones we precies mogen verwachten is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om de in China al verkrijgbare Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro. Er gaan ook geruchten dat de Pro bij ons wordt vervangen door de 14 Ultra.

Dat toestel is nog niet onthuld. Dankzij lekker Yogesh Brar kunnen we wel al de (vermoedelijke) specificaties van de Xiaomi 14 Ultra delen. Hij krijgt een groot 6,78 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het gaat om een ltpo-paneel dat kan terugschakelen naar 1Hz om batterijsap te sparen.

Of dat nodig is, kun je je afvragen. De accu heeft namelijk een capaciteit van 5300 mAh, flink meer dan de 4880 mAh van de Xiaomi 14 Pro. Opladen gaat met 90 Watt lekker rap. Draadloos laden is hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk, maar hoe snel dat gaat is nog onduidelijk.

De Xiaomi 13 Ultra van vorig jaar

Het spreekt bijna vanzelf dat de 14 Ultra een Snapdragon 8 Gen 3-chip aan boord heeft, de snelste processor van dit moment. Het toestel draait verder op Android 14, met daaroverheen HyperOS. Dat is de nieuwe softwareskin van Xiaomi, die de oude MIUI-schil vervangt. Hij zal binnenkort ook op andere slimme apparatuur van de Chinese fabrikant te vinden zijn.

Topcamera’s laten meer licht binnen

Bij zijn duurste smartphones legt Xiaomi veel nadruk op fotografie. Hoewel de Xiaomi 14 Ultra op het eerste gezicht dezelfde camera’s krijgt als de 13 Ultra, zijn de specificaties toch subtiel anders.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 50 megapixel-hoofdcamera heeft weer een 1 inch-sensor en een lens met een variabel diafragma. Je kiest dit jaar uit f/1.63 en f/4.0. Dat was vorig jaar nog f/1.9 en f/4.0. Dat wil zeggen dat de nieuwe lens meer licht binnenlaat. Daardoor presteert hij beter in het donker. Ook kun je voor- en achtergrond gemakkelijker van elkaar scheiden zonder gebruik te maken van de portretmodus. Wil je juist dat alle elementen in je foto scherp zijn? Dan stel je de camera in op f/4.0.

Er zijn nog drie andere 50 megapixel-camera’s aanwezig: een groothoeklens, een telelens die 3,2x inzoomt een een telelens die het beeld 5x dichterbij haalt. Al deze camera’s laten eveneens meer licht binnen dan vorig jaar. Het gerenommeerde Leica zorgt wederom voor de kleurafstelling.

Al met al lijkt dit toestel misschien wel de beste smartphonecamera’s ooit te krijgen. Op 25 februari weten we hopelijk of deze informatie klopt en of de Xiaomi 14 Ultra inderdaad in Nederland te koop zal zijn. De 13 Ultra had bij ons een adviesprijs van 1299 euro, maar was (en is) slecht verkrijgbaar.

Lees het laatste nieuws over Xiaomi: