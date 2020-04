‘Xiaomi werkt aan smartphone met 144 megapixel-camera’

Het Chinese Xiaomi werkt aan een smartphone die een camera heeft met een 144 megapixel-sensor. Dat is de hoogste resolutie voor smartphonecamera’s.

Xiaomi eerste met 144 megapixel-camera

De 144 megapixel-camera zou als eerste verschijnen in de Xiaomi Mi 10S Pro of Mi CC10 Pro. Dat meldt Sudhansu Ambhore, die vaker nieuwtjes publiceert, op Twitter.

De 144 megapixel-resolutie levert mogelijk 16 megapixel-foto’s van hogere kwaliteit op. Dat doet het door beeldinformatie van 9 pixels samen te voegen, gelijk aan de quad-bayer-techniek. Ook wordt het mogelijk om beeld te vangen in de volledige resolutie en daar een uitsnede uit te pakken. Dit is nodig om digitaal in te zoomen, waarbij nauwelijks kwaliteitsverlies optreedt.

Fabrikant leidt megapixel-race

Xiaomi gaat al een tijdje aan kop in de ‘megapixel-race’ voor smartphonecamera’s. Momenteel heeft het met de Xiaomi Mi Note 10 de hoogste resolutie als het gaat om smartphonecamera’s. Het toestel is voorzien van een 108 megapixel-sensor. Xiaomi was de eerste die een toestel met zo’n camera uitbracht. Inmiddels moet het die eerste plek delen met de Samsung Galaxy S20 Ultra, die ook beschikt over een 108 megapixel-camera.

Xiaomi zette daarvoor al de toon met het uitbrengen van de Redmi Note 7, het eerste toestel met een 48 megapixel-camera. Daarna streefden ze zichzelf voorbij met de Redmi Note 8 Pro, die als eerste een 64 megapixel-camera had.

Sensoren van Samsung en Sony

Xiaomi maakt voor zijn camera’s gebruik van sensoren van Samsung en Sony, het maakt ze niet zelf. Volgens eerdere geruchten werkt Samsung ook al aan een sensor met een resolutie van 150 megapixels. Daarvan wordt gemeld dat Xiaomi het eerste toestel met deze sensor al dit jaar gaat leveren.

Mogelijk gaat het om dezelfde technologie. Later zouden ook Vivo en Oppo telefoons uitbrengen met deze sensor. Het is niet ondenkbaar dat Samsung zelf ook toestellen gaat verkopen die beschikken over een sensor met zo’n hoge resolutie.

