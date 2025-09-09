Samsung Galaxy S25 FE nu met Galaxy Watch7 (t.w.v. €369) cadeau!

24 september is het zover: Xiaomi 15T en 15T Pro komen eraan

Tim Ligterink
Tim Ligterink
9 september 2025, 9:22
2 min leestijd
Xiaomi komt met zijn nieuwste vlaggenschepen op de proppen. Hier lees je wat je mag verwachten van de Xiaomi 15T-serie.

Xiaomi 15T en 15T Pro aankondiging

Ook in 2025 sluit Xiaomi zijn jaar af met de lancering van de T-serie. Dit keer is het de beurt aan de 15T en 15T Pro, wat betaalbare varianten van de Xiaomi 15-serie uit maart zijn. De lancering vindt plaats op 24 september in München. Met een evenementnaam als ‘Far closer’ lijkt het erop dat het Pro-toestel een betere telelens krijgt.

Samen met de aankondiging van de presentatie deelt Xiaomi ook een foto, gemaakt met de Xiaomi 15T Pro. Daarop is te zien dat de fabrikant weer samenwerkt met de cameraspecialisten van Leica voor betere nabewerking van foto’s. Bij vorige toestellen leverde dit vooral meer contrast en mooiere kleuren op.

xiaomi 15t aankondiging foto

Ook leuk: op de gedeelde foto zien we een aantal mensen met een biertje in de hand. Tijdens het Xiaomi 15T-evenement vindt in München ook het Oktoberfest plaats. We zijn benieuwd of we daar nog iets van gaan terugzien.

Op de afbeelding zien we ook de instellingen die de camera gebruikt voor de foto, met maar liefst 115mm zoom. Ter vergelijking: dat is verder dan de Galaxy S25 Ultra en verder dan Xiaomi’s eigen 15 Ultra. Oftewel, de Xiaomi 15T Pro gaat zoomen op ‘vlaggenschip-niveau’, maar dan voor een lagere prijs.

Xiaomi 15T (Pro) prijs en specificaties

Volgens geruchten gaan de Xiaomi 15T en 15T Pro evenveel kosten als de voorgangers. Je betaalde 649 euro voor de Xiaomi 14T en 899 euro voor de Xiaomi 14T Pro. Inmiddels zijn die telefoons flink in prijs gedaald: € 369,- en € 467,-.

Wat de hardware betreft is er relatief weinig gelekt. Op basis van de vorige jaren verwachten we dat de reguliere Xiaomi 15T draait op een Dimensity 8400-chip van MediaTek. De 15T Pro doet het mogelijk met een Dimensity 9400 of zelf 9400 Plus, de snelste chips van die chipmaker.

Bron: Xiaomi op X
