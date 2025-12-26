Waarom de Xiaomi 15T Pro Mike’s favoriete smartphone van 2025 is

Het is eind december en dus delen de redacteuren van Android Planet hun favoriete smartphone van 2025: voor Mike is dat de Xiaomi 15T Pro. Hij bespreekt ook zijn grootste teleurstelling.

Xiaomi 15T Pro: de beste prijs-kwaliteitverhouding

Is de Xiaomi 15T Pro de allerbeste smartphone die in 2025 verscheen? Nee. Er zijn telefoons met een nog snellere processor, een langer updatebeleid, scherpere camera’s of een grotere accu. Die zijn echter ook een stuk duurder. De 15T Pro haal je in huis voor € 599,- en biedt daarmee heel veel waar voor zijn geld. Sterker nog: een betere prijs-kwaliteitverhouding ben ik dit jaar niet tegengekomen.

Het toestel scoort op elk belangrijk vlak minstens een dikke voldoende. De behuizing voelt luxe aan en het 6,83 inch-oled-scherm is niet alleen scherp, maar heeft ook een erg hoge piekhelderheid. Zeker als je de relatief lage prijs in ogenschouw neemt. Wie een nog beter scherm wil, zal daarvoor dieper in de buidel moeten tasten. Ik kan me echter moeilijk voorstellen dat je teleurgesteld zult zijn door het display van de 15T Pro.

Hetzelfde geldt voor de processor. Toen dit toestel uitkwam, had MediaTek de Dimensity 9500 al uitgebracht. Xiaomi koos voor de oudere Dimensity 9400 Plus, die nog altijd razendsnel en inmiddels een stukje goedkoper is. Een begrijpelijke en logische keuze, want met de 15T Pro kun je alles doen wat je hartje begeert. En dat zal nog jaren zo blijven.

Prima camera’s

Wie de allerbeste camera’s van deze fabrikant wil, kan terecht bij de Xiaomi 15 Ultra. Maar ook met de 15T Pro maak je heel goede foto’s. Qua hardware zijn de hoofdcamera en telelens ongeveer gelijkwaardig aan die van de (veel duurdere) Google Pixel 10 Pro XL. De groothoeklens is helaas wel van iets mindere kwaliteit. Als je daarmee kunt leven, vormt de 15T Pro een prima alternatief voor veel minder geld.

Bovendien gaat deze smartphone veel langer mee op een acculading dan welke Pixel dan ook. De batterij is met 5500 mAh niet eens extréém groot, maar Xiaomi heeft de boel goed geoptimaliseerd. Anderhalve dag gebruik mag geen enkel probleem zijn. Zelfs als je op vakantie veel fotografeert, zul je niet snel voor de avond zonder stroom komen te zitten. Opladen kan bovendien erg rap met maximaal 90 watt. Draadloos is dat maximaal 50 watt.

Nadelen

Voor een prijs van rond de 600 euro heeft de Xiaomi 15T Pro wat mij betreft geen grote nadelen. De trilmotor voelt ietwat goedkoop aan, het updatebeleid is vrij gemiddeld (vier nieuwe versies van Android, zes jaar beveiligingspatches) en de AI-functies zijn minder goed dan bij Samsung en Google. Daar valt prima mee te leven.

Als je net zo enthousiast bent als ik, kun je de 15T Pro nog goedkoper in huis halen door hem te combineren met een abonnement. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

De grootste teleurstelling van 2025: de Galaxy S25-serie

Samsung rustte in 2025 goeddeels op zijn lauweren. De Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra kregen allemaal een 7,5 in onze reviews. Dat is niet slecht, maar we hebben wel eens veel hogere cijfers uitgedeeld. Samsung lijkt de laatste jaren nogal op zijn naam te vertrouwen (en een sloot AI-functies) om toestellen aan de man te brengen. Vernieuwing is schaars.

Het enige toestel dat wel helemaal nieuw was, de Galaxy S25 Edge, stelde bovendien teleur. Hij heeft weliswaar een fraai dun ontwerp, maar ook een matige accuduur en een veel te hoge adviesprijs. Gelukkig is hij inmiddels een stuk goedkoper te krijgen.

Dat Samsung ‘het’ echt nog wel heeft, bleek uit de Galaxy Z Fold 7. Dat toestel loste de problemen van zijn voorgangers in één klap bijna helemaal op. Hopelijk zien we die ambitie in 2026 bij meer smartphones van het nog altijd razend populaire merk.

