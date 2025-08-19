‘Dit ga je betalen voor de splinternieuwe Xiaomi 15T (Pro)’

De Xiaomi 15T-serie is in aantocht en er wordt steeds meer bekend. Nu zijn de prijzen, opslagvarianten en kleuren gelekt.

Xiaomi 15T (Pro) prijs, kleur en opslag gelekt

Xiaomi maakt zich klaar voor de lancering van de Xiaomi 15T en 15T Pro. De T-lijn van de fabrikant staat bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding en dit jaar zet Xiaomi een tandje bij. Dankzij de betrouwbare lekker Sudhanshu via Xperiapick weten we onder meer de Europese prijzen, opslagvarianten en in welke kleuren de telefoons uitkomen.

Te beginnen met de Xiaomi 15T, met één opslagvariant met 12GB aan werkgeheugen en 265GB opslagruimte. Daarvoor betaal je 649 euro en je kiest uit een zwarte, grijze of gouden kleur. De Xiaomi 15T Pro krijgt twee varianten. Voor de 12/256GB-versie betaal je 799 euro en voor het 12/512GB-model leg je 899 euro neer. Ook de Pro komt in het zwart, grijs en goud.

De prijs en uitvoering van de reguliere 15T is hetzelfde als bij de 14T van vorig jaar. En ook het duurste model van de Pro behoudt dezelfde prijs. Vorig jaar introduceerde Xiaomi geen 256GB-variant van de 14T Pro en wel een 512GB variant van de 14T. Dat is volgens deze geruchten dus omgedraaid bij de 15T-serie.

Meer gelekte Xiaomi 15T (Pro)-specificaties

Nog lang niet alles is bekend over de aankomende T-smartphones van Xiaomi. Zo hebben we nog geen idee hoe ze eruit zien, weten we niet op welke chips ze draaien en is het updatebeleid onbekend. Wel weten we het een en ander over de camera’s en batterijen op de telefoons, dankzij Nokiamob.

De Xiaomi 15T Pro krijgt naar verluidt dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera als de Xiaomi 15 (zonder T). Die testten we eerder dit jaar en maakt kleurrijke en scherpe plaatjes. Daarnaast heeft de 15T Pro een 50 megapixel-zoomcamera en een 13 megapixel-groothoeklens. De Xiaomi 15T krijgt dezelfde camera’s als de Pro, behalve de hoofdcamera. Die heeft een andere sensor, maar ook 50 megapixel.

Beide telefoons zijn waarschijnlijk uitgerust met een accu van 5500 mAh. Bij de Xiaomi 15T laadt deze met maximaal 67 watt, waar de 15T Pro met 90 watt laadt.

Wat vind jij van de aankomende Xiaomi 15T-serie? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!